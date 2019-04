Bill Kaulitz in COSMOPOLITAN: Das Wichtigste ist, dass man zusammen lachen kann. Als Heidi und Tom sich kennenlernten, haben sie nächtelang Tränen gelacht (FOTO)

München (ots) -Sie sind die wohl bekannteste Band Deutschlands: Tokio Hotel. MitHits wie "Durch den Monsun" sind Bill und Tom Kaulitz auchinternational zu Superstars geworden. Ab dem 28.04. gehen Tokio Hotelauf "Melancholic Paradise" Tour durch Europa und spielen ihre neuenSongs. Im Gespräch mit COSMOPOLITAN (EVT 11.04.) erzählen dieZwillinge von den Gründen ihres Umzuges nach L.A. und wie sich ihrebrüderliche Verbindung auf Partnerschaften auswirkt.Vor neun Jahren sind die Musiker in die USA gezogen, dies hatihnen geholfen, Abstand zu dem Trubel in Deutschland zu gewinnen. Tomsagt dazu: "Dass wir hierhergezogen sind, war rückblickend die besteEntscheidung. Das hat uns so normal sein lassen - im Kreativen undPrivaten." Bill erinnert sich: "Als wir hier ankamen, hatten wir echteinen Knall. Wir haben mit niemandem gesprochen, nur auf den Bodengeschaut und uns ohne Security nicht auf die Straße getraut. Wirkonnten uns einfach nicht vorstellen, dass es für uns da draußen nochein normales Leben gibt." Die geringe Bekanntheit ermöglicht ihnen inL.A. ein angenehmes Leben. Bill beschreibt es so: "In Amerika sindwir bis heute der coole Indie Act. Die Leute kennen unsere Musik,aber nicht den Gossip, deshalb kann man hier gut unterm Radarfliegen."Auch wenn er auf der Bühne gerne im Mittelpunkt steht, ist BillKaulitz privat eher schüchtern: "Ja, absurd. Wenn ich jemanden gutfinde, würde ich die Person nie ansprechen." Auch das Verlieben fälltdem Künstler schwer: "Ich hatte ein schlimmes Date und habegejammert: ,Ich glaube, ich kann mich nicht verlieben!' Tom meinte,ihm sei das früher genauso gegangen." Tom sagt dazu: "Das war auchso. So lange, bis...Heidi kam. Das war Liebe auf den ersten Blick."Zuvor hat der Sänger nicht an die Liebe auf den ersten Blickgeglaubt: "Ich habe generell nicht so richtig an Liebe geglaubt. Ichdachte wirklich, dass es okay ist, wenn ich mich nie im Lebenverliebe. Das lag daran, dass ich gar nicht wusste, wie sich dasanfühlt. Jetzt bin ich es zum ersten Mal. Und weiß, dass ich das niemehr missen möchte." Bill ist dieses Gefühl nicht so bekannt: "Klarwar ich schon verschossen, aber das war immer sehr viel Drama undHerzschmerz. Ich bin jetzt seit fünf Jahren Single. Ich hätte gerneine Beziehung und glaube auch, dass mir das noch passieren wird.Aber es gehört eben auch eine Menge Glück dazu, einen Menschen zufinden, mit dem man diese spezielle Verbindung hat." Um sein Herzhöher schlagen zu lassen, muss eine Person gewisse Eigenschaftenmitbringen: "Sie muss mich faszinieren und aus meiner Welt reißen.Und, so banal das klingt, das Allerwichtigste ist, dass man sichzusammen totlachen kann. Zwischen den Zwillingen besteht eine starke Verbindung, die auchbei neuen Partnerschaften beständig bleibt: "Weil man uns ja auch nurzusammen kennenlernt. Aber natürlich verbringt Tom auch Zeit mitseiner zukünftigen Frau allein." Tom ergänzt: "Wir geben uns die Zeitund die Freiräume für eine Beziehung. Aber ja, wir kommen schon soein bisschen als Doppelpack. Das gehört dazu. Ich glaube, man kannsich gar nicht in einen von uns verlieben, ohne den anderen toll zufinden." Obwohl sie nicht mehr zusammen wohnen sehen sich die Brüderjeden Tag: "Und wenn wir uns nicht sehen, telefonieren wir ständig.",sagt Bill. Und Tom spricht weiter: "Alle zwei Minuten klingelt dasTelefon. Wir haben quasi eine Standleitung." 