Bill Gates verlässt den Vorstand von Berkshire Hathaway und Microsoft

Der Mitbegründer von Microsoft (WKN:870747), Bill Gates, hat angekündigt, dass er von seinen Aufsichtsratsposten bei Microsoft und Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) zurücktreten werde.

Berkshire Hathaway kündigte an, dass Kenneth Chenault als Ersatz für Gates nominiert werde. Chenault ist der ehemalige CEO von American Express (WKN:850226), das er von 2001 bis 2018 leitete.

Die Bill & Melinda Gates-Stiftung

Gates kündigte an, dass er aus beiden Gremien, in denen er tätig ist, zurücktrete, um mehr Zeit mit der Arbeit in seiner philanthropischen Stiftung verbringen zu können. Er stellte fest, dass er sich auf „globale Gesundheit und Entwicklung, Bildung und mein zunehmendes Engagement bei der Bekämpfung des Klimawandels“ konzentrieren werde.

Auf seiner LinkedIn-Seite kommentierte Gates auch, dass er sich weiterhin mit seinem Freund, dem Vorsitzenden und CEO von Berkshire, Warren Buffett, zusammensetzen werde, da sie als Co-Treuhänder der Stiftung und Mitbegründer von The Giving Pledge, einer Kampagne, die die wohlhabendsten Menschen dazu ermutigen soll, den größten Teil ihres Vermögens für philanthropische Zwecke einzusetzen, fungieren. In seiner Ankündigung beglückwünschte Gates beide Unternehmen und sagte, er werde „meinem Engagement zur Bewältigung einiger der schwierigsten Herausforderungen der Welt effektiv Priorität einräumen“.

Ehemaliger AmEx-Chef

Gates ist seit 2004 Mitglied des Vorstands von Berkshire. Mit der Nominierung von Kenneth Chenault als Ersatz für ihn benannte Berkshire Hathaway jemanden, der Buffett gut bekannt ist.

Ende 2019 hielt Berkshire Hathaway eine 18,7%ige Beteiligung an American Express. Damit ist Berkshire der größte Aktionär und das AmEx-Aktienpaket stellt gemessen am Prozentsatz der Besitzverhältnisse die größte Einzelbeteiligung für Berkshire dar.

