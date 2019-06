Bill Gates ist Vorbild für Tochter Jennifer (FOTO)

Hamburg (ots) -In Sachen Familien-Etikette eifert Jennifer Gates, 23, ihrenEltern nach, wie sie im Gespräch mit GALA (Heft 24/2019, ab heute imHandel) verriet. "Ich halte es in meinem eigenen Leben genauso", sodie Tochter von Microsoft-Milliardär Bill Gates und dessen EhefrauMelinda zum Handy-Verbot am heimischen Esstisch. Umgekehrtbekräftigen Bill und Melinda Gates ihre Tochter, eine passionierteSpringreiterin, bei ihren eigenen Plänen. "Sie unterstützen mich sehrbei meinem Sport und machen sich keine Sorgen. Sie vertrauen meinenPferden genauso wie ich", so Jennifer Gates zu GALA. Am Wochenendenahmen sie und ihr Freund, der ägyptische Springreiter Nayel Nassar,28, am Deutschen Derby in Hamburg teil. Beide belegten in ihrenWettbewerben vordere Plätze.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell