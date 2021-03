Bill Gates’ Portfolio offenbart 1 deutliche Warnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding":

Bill Gates ist mit 127,1 Mrd. US-Dollar der vierreichste Mensch der Erde (26.03.2021). Er hat sein Geld hauptsächlich mit einer großen Beteiligung an und den Aufbau von Microsoft (WKN: 870747) verdient.

Heute konzentriert er sich auf seine Stiftung und versucht verschiedene Menschheitsprobleme wie Hunger, Seuchen oder Energieversorgung zu lösen.

Bill Gates hat sich mittlerweile aber auch zu einem guten Investor entwickelt. 1991 traf er Warren Buffett das erste Mal und seitdem konnte er konstant von ihm lernen. Darüber hinaus stehen beide in einem regelmäßigen Austausch. Sie gründeten die Initiative „The Giving Pledge“, die sehr reiche Menschen dazu bewegen soll, große Teile ihres Vermögens wohltätigen Zwecken zukommen zu lassen.

Über die Bill & Melinda Gates Foundation verwaltet Bill Gates große Teile seines Vermögens. Da er regelmäßig über seine Transaktionen berichten muss, können wir sein Handeln nachverfolgen.

Bill Gates verkauft sehr viele Aktien

Aus seinem letzten Bericht an die Börsenaufsicht geht hervor, dass Bill Gates ganze neun Aktien teilweise oder komplett verkauft und nur eine gekauft hat.

Zu den Komplettverkäufen zählten dabei Uber Technologies (WKN: A2PHHG), Alibaba (WKN: A117ME) und Boston Properties (WKN: 907550).

Bill Gates verkauft zudem die Hälfte seiner Position in Apple (WKN: 865985), Amazon (WKN: 906866) und Alphabet (WKN: A14Y6F).

Er reduzierte zudem seine Position in Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) um 10,61 %, Liberty Lilac Group (WKN: A1W0FL) um 25,37 % (A-Aktien) beziehungsweise 27,62 % (C-Aktien) und Canadian National Railway (WKN: 897879) um 0,86 %.

Für die Verkäufe kann es unternehmensspezifische Faktoren geben, wie im Fall von Alibaba. Hier greift derzeit der chinesische Staat ein und möchte die Marktmacht des E-Commerce-Konzerns verringern. Zudem übte der Firmengründer Jack Ma Kritik an der chinesischen Regierung, die nicht gern gesehen wurde.

Uber Technologies stößt hingegen mit seinem Geschäftsmodell in vielen Ländern auf harten Widerstand. Darüber hinaus mussten in den letzten beiden Jahren sehr hohe Verluste von -8,5 Mrd. US-Dollar (2019) und -6,8 Mrd. US-Dollar (2020) verbucht werden.

Andere Aktien wie Apple, Amazon und Alphabet sind einfach sehr hoch bewertet. Ihnen droht eine stärkere Korrektur. Auch Warren Buffett hat sich zuletzt von Apple-Aktien getrennt.

Bill Gates kauft nur eine Aktie

Bill Gates kaufte nur bei Schrödinger (WKN: A2PY7M) zu. Das Unternehmen bietet eine Software-Plattform, auf dessen Basis neuartige Moleküle für die Arzneimittelentwicklung entdeckt werden können. Darüber hinaus entwickelt es präklinische und klinische Programme. Hier ist beispielsweise auch die im letzten Jahr sehr erfolgreiche Investorin Cathie Wood beteiligt.

Schlussfolgerung

Bill Gates verkauft verstärkt Aktien und fühlt sich an die 1930er-Jahre erinnert. Damals wie heute war der amerikanische Aktienmarkt sehr hoch bewertet und erlebte in der Folge einen Crash. Es kann also nicht schaden, das eigene Portfolio ebenfalls einmal zu überprüfen.

