Bill Gates: Optimismus in der Pandemie!

Der Mitbegründer der Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Bill Gates, äußerte sich in einem Interview mit CNN am Sonntag optimistisch über die Wirksamkeit von COVID-19-Impfstoffen, die von verschiedenen Arzneimittelherstellern hergestellt wurden.

Was geschah

Der Milliardär sagte gegenüber Fareed Zakaria von CNN, dass die Impfstoffe von Pfizer Inc. (NYSE:PFE) und Moderna Inc. (NASDAQ :MRNA) zwar in ersten Daten bereits Wirksamkeit gegen COVID-19 gezeigt hätten, er jedoch ähnliche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung