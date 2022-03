Bill Gates & 1 Top-Investor mit 30 % Rendite p. a. setzen auf diese Top-E-Commerce-Aktie!

Wenn Bill Gates eine Top-E-Commerce-Aktie kauft, ist das vielleicht nicht die große Überraschung. Auch der Mäzen ist mit seiner Stiftung an den Börsen aktiv. Aber wenn ein Top-Investor mit einer Rendite von 30 % p. a. über 30 Jahre eine ähnliche Chance identifiziert hat und 20 % seines Depots in die Aktie investiert, dann ist das natürlich eine andere Hausnummer.

Fragt sich bloß, welche Top-E-Commerce-Aktie sich hinter dem Objekt der Begierde von Bill Gates und dem besagten Top-Investor versteckt. Vielleicht beantworten wir erst die unwichtigere Frage: Der zweite Investor mit dem hohen Einsatz ist Druckenmiller. Aber riskieren wir lieber einen Blick darauf, um welche Aktie es eigentlich geht.

Das ist die Top-E-Commerce-Aktie, die Investoren jetzt kaufen

Es geht um Coupang (WKN: A2QQZ2) als günstige Top-E-Commerce-Aktie, in die sowohl Bill Gates als auch Druckenmiller investiert sind. Letzterer ist mit einem Fünftel seines verwalteten Vermögens investiert. Das ist wirklich eine hohe Allokation, die der institutionelle Investor hier gewählt hat.

Aber warum? Die einfache Antwort: Coupang besitzt einen starken Megatrend, den E-Commerce, den man für sein Wachstum nutzen kann, aber auch eine wirklich bemerkenswerte Geschichte hinter der Aktie. Der südkoreanische Tech-Akteur setzt auf ein engmaschiges Logistiknetz und kurze Lieferwege zu einem Großteil der Bevölkerung Südkoreas. Zumindest in urbanen Regionen. Die Aktie ist außerdem 23,30 Euro korrigiert seit ihrem Rekordhoch von 42,86 Euro. Das scheint eine günstige Bewertung zu sein, auf die die Investoren jetzt setzen können.

Auch die Marktkapitalisierung der Top-E-Commerce-Aktie ist mit 43,9 Mrd. US-Dollar vergleichsweise klein. Vor allem wenn es Coupang schaffen sollte, das Amazon Südkoreas zu werden. Eine Region, in der der E-Commerce selbst stark adaptiert ist und auf mehr als ein Viertel des Warenvolumens des gesamten Handels kommt. Quick-Commerce, selbst für zeitkritische Produkte, ist mit dieser Logistik möglich. Damit strebt das Management eine starke Durchdringung an.

Derzeit warten wir auf frische Zahlen. Coupang hat im letzten Quartal jedoch den Umsatz um 48 % auf 4,8 Mrd. US-Dollar gesteigert. Positive Ergebnisse blieben bislang aus. Aber auch die Erfolgsgeschichte von Amazon sah lange Zeit vor, konsequent in das eigene Geschäft zu reinvestieren, was die Ergebnisse belastet hat. Der Fokus auf die Verbraucher und die operativen Möglichkeiten scheint sich hier zu wiederholen.

Interessant!

Ich sage nicht, kaufe Coupang, jedoch auch nicht, dass diese Top-E-Commerce-Aktie nicht interessant ist. Immerhin hat ein berühmter Investor derart zugeschlagen, dass sie eine hohe Allokation in einem renditestarken Portfolio besitzt. Auch Bill Gates Stiftung setzt auf diese Aktie. Das macht die Chance grundsätzlich interessant für langfristig orientierte Investoren, die auf Wachstum setzen wollen.

