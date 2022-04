Bilibili-Aktien: Autsch!

Überblick Aktien chinesischer Unternehmen, darunter Bilibili Inc - ADR (NASDAQ:BILI), wurden heute niedriger gehandelt, möglicherweise aufgrund der anhaltenden Schwäche inmitten der COVID-19-Sorgen in China, die zu Abriegelungsmaßnahmen geführt und wirtschaftliche Unsicherheit verursacht haben. Die COVID-19-Abriegelung in Shanghai und anderen Teilen Chinas hat die chinesische Wirtschaft im Allgemeinen und chinesische Aktien im April belastet. Auch der IWF hat vor kurzem die… Hier weiterlesen