Bilfinger: Die wichtigsten Informationen zur Hauptversammlung! (Teil 1)

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Liebe Leser,

die Bilfinger SE hatte für den 24. Mai zur ordentlichen Hauptversammlung nach Mannheim geladen. Auf der Tagesordnung standen unter anderem die Vorlagen von Jahresabschluss, Konzernabschluss und Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr sowie der Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns. Wir stellen Ihnen in zwei Teilen die wichtigsten Entwicklungen und Ergebnisse vor.

Erste Hauptversammlung für Tom Blades!

Da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss sowie den Konzernabschluss für 2016 bereits gebilligt hatte, wurden die entsprechenden Unterlagen der Hauptversammlung lediglich vorgelegt. Ein Beschluss war nicht notwendig. Dementsprechend legte CEO Tom Blades, der seine erste Hauptversammlung des Konzerns leitete, den Schwerpunkt seiner Rede neben dem Rückblick auf das Geschäftsjahr 2016 vor allem auf die strategische Ausrichtung des Industriedienstleisters sowie dessen kurz- und mittelfristigen Ziele.

Bilfinger immer noch sehr fragmentiert

Mit Blick auf die Strategie „Bilfinger 2020“ räumte Blades ein, dass der Konzern nach wie vor sehr fragmentiert sei und die einzelnen Bereiche zum Teil sehr unabhängig voneinander agiert hätten. „Bilfinger hat seine Potenziale in der Vergangenheit vielfach nicht genutzt“, schloss Blades: „Dadurch wurden viele Chancen im Geschäft nicht ergriffen.“ Dies soll die neue 2-4-6 Struktur der Strategie „Bilfinger 2020“ ändern.

Die Struktur steht für die zwei Segmente Maintenance, Modifications & Operations (MMO) sowie Engineering & Technologies (E&T), die vier Regionen Kontinentaleuropa, Naher Osten, Nordamerika sowie Nordwesteuropa und die Konzentration auf sechs Industrien. Zu Letzteren zählen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Metallurgie, Öl & Gas, Pharma & Biopharma sowie die Zementindustrie.

Übernahmen möglich

Für die nächsten Jahre sieht die Strategie die Phasen Stabilisierung, Aufbau sowie Ausbau vor. Interessant ist dabei der Blick auf mögliche Übernahmen. Diese sieht Blades ab der zweiten Phase (Aufbau) als eine Option zur „Steigerung der Leistung“. In der dritten Phase (Ausbau) will Bilfinger schließlich zusätzlich zum organischen Wachstum explizit „auch gezielte Übernahmen ins Visier nehmen“, so Blades.

Deutschlands perfekter Aktien-Report macht Sie reich mit nur 1.000 Euro!

Einer der renommiertesten Börsenexperten Deutschlands – Rolf Morrien – schenkt Ihnen heute seinen Gratis-Report „Reich mit 1.000 €“. Darin erhalten Sie nicht nur 3 Muster-Depots zum Nachbauen, sondern auch die perfekten Aktien, um mit 1.000 € reich zu werden.

Klicken Sie dafür jetzt ganz einfach HIER! GRATIS!

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.