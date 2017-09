Bilfinger startet Rückkauf-Programm am 6. September

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Industriedienstleister Bilfinger will mit seinem im Februar angekündigten Aktienrückkauf-Programm am 6. September loslegen. Das Programm soll frühestens im September 2018 und spätestens im Dezember 2018 abgeschlossen sein, wie das Unternehmen am Freitag in Mannheim mitteilte.



Dabei soll ein Anteil von maximal 10 Prozent aller Aktien im Wert von bis zu 150 Millionen Euro zurückgekauft werden.

"Wir sind fest davon überzeugt, dass Bilfinger auf einem guten Weg zurück zu profitablem Wachstum ist", sagte Bilfinger-Finanzchef Klaus Patzak. "Zusammen mit der Dividendenpolitik bietet das Programm längerfristig orientierten Investoren den Anreiz, das Unternehmen auf dem eingeschlagenen Kurs zu begleiten", sagte Patzak weiter.

Erst im vergangenen Jahr hatte sich der Konzern mit milliardenschweren Spartenverkäufen und Sparmaßnahmen zurück in die Gewinnzone gearbeitet./kro/stb