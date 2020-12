Bilfinger profitiert von Weiterverkauf ehemaliger Tochter

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Industriedienstleister Bilfinger darf sich aus dem bereits abgeschlossenen Verkauf einer Ex-Tochter nachträglich über einen Buchgewinn von mehr als 200 Millionen Euro freuen.



Das Geld stamme aus einer vereinbarten Erlösbeteiligung mit dem Investor EQT, der bereits 2016 die damalige Gebäudemanagement-Sparte von Bilfinger übernommen hatte und jetzt weiterverkauft, teilte das Unternehmen am späten Sonntagabend in Mannheim mit. Der Gewinn wird voraussichtlich im zweiten Quartal des kommenden Jahres verbucht werden.

Durch eine Klausel im damaligen Vertrag - einer sogenannten Preferred Participation Note (PPN) - erhält Bilfinger bei einem Weiterverkauf 49 Prozent des Erlöses abzüglich der Schulden. Das zuletzt unter dem Namen Apleona firmierenden Geschäft steht den Angaben zufolge mit 240 Millionen Euro in den Büchern. Der erwartete Mittelzufluss an Bilfinger liegt laut EQT zwischen 450 und 470 Millionen Euro. Insgesamt bezifferte der Investor den Transaktionswert auf rund 1,6 Milliarden Euro. Verkauft wird es an den französischen Investmentfonds PAI Partners.

Die Bilfinger-Aktie legte vorbörslich deutlich zu. Zuletzt lag sie bei der Handelsplattform Tradegate mit etwas mehr als 25 Euro knapp sechs Prozent im Plus. Damit deutet sich eine Fortsetzung der jüngsten Erholungsrally fort - Ende Oktober hatte das Papier noch 15 Euro gekostet./ssc/zb/eas