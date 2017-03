Bilfinger: Die größten Aktionäre!

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

letzte Woche hat sich Michael Garth die größten Anteilseigner von Billfinger einmal genauer angeschaut. Dies hat er herausgefunden:

Die Nummer Eins! Größter Aktionär ist die Cevian Capital II GP Limited, welche laut der Stimmrechtsmeldung vom 17. März 13.054.111 Stimmrechte besitzt, was 29,53 Prozent an den Stimmrechten entspricht.

Die Nummer Zwei! Die BlackRock, Inc. hat ihre Anteile am Kapital der Bilfinger SE wieder verkleinert. Mit Wirkung zum 14. März 2017 hatte der Vermögensverwalter noch insgesamt 2.194.616 Aktien bzw. 4,96 Prozent des Bilfinger-Kapitals im Besitz. Zuvor waren es noch 5,02 Prozent gewesen. Der über Finanzinstrumente gehaltene zusätzliche Anteil stieg von 0,72 Prozent auf 0,78 Prozent. Mit dem unveränderten Stimmrechtsanteil von 5,74 Prozent belegt das international tätige US-amerikanische Finanzunternehmen in der Aktionärsliste von Bilfinger weiterhin Platz zwei.

Die Anderen! Die Schroders plc zeigte zuletzt 1.538.387 Stimmrechte an und hält demnach 3,48 Prozent. Die Dimensional Holdings Inc. besaß am 31. Oktober 2016 noch einen Stimmrechtsanteil von 2,98 Prozent.

Michael Garth hat die Top 3 unter den bei Bilfinger engagierten Einzelfonds zum 31. Januar 2017, laut AfU Research GmbH, folgendermaßen zusammengetragen:

Fonds

Anzahl Aktien

FT Frankfurt-Effekten-Fonds

1.000.000

DFA International Small Cap Value Portfolio

849.406

Vanguard STAR Funds – Total International Stock Index Fund

366.696

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.