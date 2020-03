Bilfinger erhält 16,75 Millionen Euro von Ex-Vorständen um Koch

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Industriedienstleister Bilfinger hat sich im Streit um Schadenersatz mit früheren Vorständen geeinigt.



Die ehemaligen Top-Manager zahlen dem Konzern insgesamt 16,75 Millionen Euro, wie Bilfinger am Freitag in Mannheim mitteilte. Hinzu kommt ein Verzicht auf ausstehende Gehaltszahlungen, sodass das Gesamtvolumen bei 18,2 Millionen Euro liegt. Die Hauptversammlung, die am 23. April stattfinden soll, muss dem Vergleich noch zustimmen.

Der Aufsichtsrat hatte grundsätzlich allen Vorstandsmitgliedern, die zwischen 2006 und 2015 amtierten, aber vor 2015 in das Gremium eintraten, Pflichtverletzungen vorgeworfen. Der frühere hessische Ministerpräsident Roland Koch war von Juli 2011 bis August 2014 Vorstandschef von Bilfinger./bvi/DP/mis