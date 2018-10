Bilfinger: Zahlen zum Rückkauf-Programm!

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die Bilfinger-Aktie ist trotz der jüngsten Kursrückgänge auf 12-Monats-Sicht immerhin noch etwas im Plus (derzeit rund +4%) – was angesichts der Großwetterlage an den Börsen nicht das Schlechteste ist. Und Bilfinger hat auch diesen Monat wieder eigene Aktien zurückgekauft. Das läuft gewissermaßen als Hintergrundrauschen, denn seit September 2017 kauft Bilfinger im Rahmen des „Aktienrückkaufprogramms 2017/2018“ eigene Aktien zurück. Ein Update dazu: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.