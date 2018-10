Bilfinger: Von der Theorie zur Praxis!

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Einige börsennotierte Unternehmen nutzen ihre liquiden Mittel, um damit eigene Aktien zurückzukaufen. So auch Bilfinger SE. Wie das zu bewerten ist, ist nicht eindeutig. So könnte es einerseits als Ideenlosigkeit angeprangert werden – der Art, hat das Unternehmen keine aussichtsreichen Investitionen im Blick, für die das Geld eingesetzt werden könnte? Es könnte aber auch so gesehen werden, dass im Kerngeschäft ausreichend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.