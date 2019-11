Bilfinger: Volltreffer – und täglich grüßt ein neues Hoch!

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Insgesamt bewegt sich Bilfinger ISIN: DE0005909006 in einem perfekten Aufwärtstrend. Die 100- und 200-Tage-Linie wurden durch die Kursgewinne bereits übersprungen. Wenn das Unternehmen am 13. November gute Zahlen liefert, dürfte einem Kursanstieg bis auf 33 Euro nichts im Wege stehen. Aus technischer Sicht ist der Weg auf jeden Fall frei.



