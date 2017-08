Bilfinger: Turnaround-Story weiter intakt!

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

zu den größten Gewinnern im MDAX zählt heute die Aktie des Baudienstleistungskonzerns Bilfinger SE. Dies dürfte einige Anleger erstaunen, waren die vorgelegten Zahlen doch alles andere als berauschend. Aber so ist das halt bei einer Turnaround-Spekulation. Da reicht es schon, wenn es nicht mehr schlimmer wird.

Die vorgelegten Quartalszahlen im Einzelnen

Aufgrund der anhaltenden Zurückhaltung der Kunden sowie der Risikovorsorge für Altprojekte in den Vereinigten Staaten sank die Konzernleistung im zweiten Quartal um ca. 10% auf 991 Mio. Euro. So kam es auch unter dem Strich zu einem Fehlbetrag von 7 Mio. Euro, was jedoch deutlich besser als die im Vorjahr erzielten -54 Mio. Euro war. Zudem sank der Auftragseingang um 4%.

Positiv ist jedoch hervorzuheben, dass ein Rechtsstreit in Doha beigelegt werden konnte. Zudem sind die Rückgänge beim Umsatz und Auftragseingang zum Teil auch einfach dem Verkauf von Unternehmensbereichen geschuldet. Ohne diese wäre die Lage zumindest stabil. Darüber hinaus wird die Aktie auch durch das weiter laufende Aktienrückkaufprogramm gestützt, dass bei solch niedrigen Kursen als sinnvoll erachtet werden kann.

Turnaround-Story bleibt intakt!

Alles in allem kann ich mich bei Bilfinger den Meinungen der Analysten, die das zweite Quartal als „schwach“ bezeichnen, nicht anschließen. Richtig ist natürlich, dass es bei Bilfinger noch nicht wieder rund läuft. Das Unternehmen befindet sich, nach dem Missmanagement unter der Führung Roland Kochs, eben in einer Turnaround-Situation. Dieser Turnaround aber nimmt langsam Formen an – und so ist und bleibt die Story weiter intakt.

So konnte CEO Tom Blades auch die zuletzt nochmals gesenkten Prognosen bestätigen, was bei Bilfinger – nach etlichen Gewinnwarnungen in jüngster Vergangenheit – schon ein Fortschritt ist. Auch charttechnisch sieht es unverändert gut aus, zumindest so lange die Aktie nicht unter die Marke von 33,50 Euro (in diesem Bereich daher einen Stoppkurs setzen!) zurückfällt. Das Kursziel sehe ich daher unverändert bei kurzfristig 40 Euro und langfristig bis zu 60 Euro.

