Bilfinger: Turnaround-Spekulation geht auf!

ich hatte Ihnen zuletzt an dieser Stelle immer drei Aktien genannt, die ich als kurzfristige Turnaround-Spekulationen ins Auge gefasst hatte. Die Papiere des Hamburger Hafens (HHLA), von Gerry Weber und eben von Bilfinger. Beim Hamburger Hafen ging die Sache auf, die Aktie schoss von 18 auf 28 Euro. Bei Gerry Weber ging es schief, gestern wurden wir knapp unter 9,50 Euro mit ca. -10% ausgestoppt. Bei Bilfinger hingegen scheint die Spekulation wieder aufzugehen!

Quartalszahlen belegten Turnaround, Anleger greifen wieder zu

Wie berichtet, legte Bilfinger kürzlich seine aktuellen Quartalszahlen vor. Diese sind gar nicht mal besonders berauschend ausgefallen, aber sie belegten den Turnaround. Denn trotz der Aufgabe von Problemgeschäftsfeldern zeigten sich Umsatz und Auftragseingang einigermaßen stabil und auch der Gewinn lag im bzw. leicht über den Erwartungen von Anlegern und Analysten. Mit anderen Worten: Diese Zahlen bestätigten den Turnaround nach Auffassung der Börsianer.

Dies galt umso mehr, da sich Bilfinger zukünftig verstärkt auf den Geschäftsbereich Öl & Gas fokussieren möchte, was aktuell durch den steigenden Ölpreis Auftrieb erhält. Zwar kann man angesichts des begonnenen Siegeszuges der E-Mobilität langfristig durchaus Zweifel an dieser Fokussierung haben, auf Sicht von 1-2 Jahren aber dürfte diese Fokussierung Bilfinger durchaus gut tun.

Charttechnik liefert frische Kaufsignale, Kursziele bis 50 Euro möglich!

Da die Börsianer in der Regel ca. 12 Monate in die Zukunft schauen, sieht es für Bilfinger also jetzt alles andere als schlecht aus. Das Abenteuer mit dem CDU-Politiker Roland Koch als CEO kann man somit endgültig hinter sich lassen. Darauf jedenfalls deutet auch die Charttechnik hin. Denn trotz des gestrigen schwachen Handelstages konnte sich die Aktie behaupten und klettert heute sogar auf ein neues 6-Monats-Hoch.

Steigt die Aktie, wovon auszugehen ist, in den nächsten Tagen und Wochen weiter und kann sie auf über 40,00 Euro und damit auf ein neues Jahreshoch klettern, kommt es hier zu einem frischen starken Kaufsignal. Dieses hätte ein Kursziel zwischen 48,00 und 50,00 Euro zur Folge. Anschließend wäre auf Sicht von 6-12 Monaten sogar ein Kurssprung in Richtung 60,00 Euro möglich. Ein Stoppkurs knapp unterhalb von 33,00 Euro sichert die Position dabei gegen mögliche Kursverluste ab!

Ein Beitrag von Sascha Huber.