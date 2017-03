Bilfinger SE – Doppelboden zeigt Wirkung!

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

zwischen März 2014 und grob November 2016 hielt sich das Wertpapier des Bau- und Dienstleistungsunternehmens Bilfinger in einem mittelfristigen Abwärtstrend auf und fiel von 93,05 Euro auf ein Verlaufstief von 25,05 Euro zurück. Damit touchierte die Aktie nur ganz knapp die Tiefs aus 2009 bei 23,39 Euro, drehte aber zuvor wieder zur Oberseite ab. Hierbei gelang es auch den mittelfristigen Abwärtstrend hinter sich zu lassen und auf ein Verlaufshoch von 40,41 Euro in diesem Jahr zuzulegen. Dort erlitt das Wertpapier zwar einen kurzfristigen Dämpfer und setzte in den Bereich des gleitenden Durchschnitts EMA 200, sowie die Marke von 35,88 Euro zurück. An dieser Stelle etablierten Marktteilnehmer jedoch in den letzten Wochen einen perfekten Doppelboden und sorgten am heutigen Handel für einen Ausbruch aus dem kurzfristigen Konsolidierungsfenster, sowie direkten Anstieg an die 50 Tage-Durchschnittslinie bei Aktuell 37,36 Euro - weitere Gewinne dürften nun folgen.

Long-Chance:

Kann der aktuell vorliegende Ausbruch nun per Tageschlusskurs festzementiert werden, so stünde oberhalb des gleitenden Durchschnitts EMA 50 direktes Aufwärtspotential zunächst bis an die jüngsten Zwischenhochs bei 38,51 Euro bereit. Oberhalb dieser Marke geht es schließlich weiter zu den Jahreshochs bei 40,41 Euro, sowie zur mittelfristig wichtigen Hürde von rund 41,00 Euro aufwärts und kann über entspreche Long-Positionen nachgehandelt werden. Eine Verlustbegrenzung ist verständlicherweise aber noch unterhalb der jüngsten Tiefs von 35,88 Euro anzusetzen. Größere Verkaufssignale ergeben sich hingegen bei einem Bruch des EMA 200 bei aktuell 35,42 Euro, in diesem Fall ist mit einem größeren Verkaufssignal in Richtung der Horizontalunterstützung von 31,31 Euro zu rechnen und würde die Aktie in eine größere Korrektur zwingen.

Einstieg per Market-Buy-Order : 37,30 Euro

Kursziel : 38,51 / 40,41 / 41,00 Euro

Stopp : < 35,80 Euro

Risikogröße pro CFD : 1,50 Euro

Zeithorizont : 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Bilfinger SE, Täglich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 37,30 Euro; 11:25 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Ein Beitrag von Rafael Müller.