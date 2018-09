Bilfinger: Noch immer traumhafte Einstiegsgelegenheit?!

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Bilfinger war noch vor wenigen Jahren ein Highflyer am deutschen Aktienmarkt. Dann wechselte Roland Koch aus der Politik auf den Chefsessel des Konzerns – und innerhalb kürzester Zeit wurde aus der Aktie einer der größten Rohrkrepierer. Inzwischen sieht es jedoch wieder besser aus, wobei die Anleger an der Börse das anscheinend noch gar nicht so wirklich bemerkt zu haben scheinen.

Ein Beitrag von Sascha Huber.