Bilfinger: Klartext vom Vorstand

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Bilfinger-Aktionäre mussten in der Vergangenheit starke Nerven zeigen: Im Jahr 2014 stürzte ihre Aktie per Saldo um 43% in den Keller, 2015 ging es um 6% nach unten und in diesem Jahr steht bislang ein Verlust von 15% auf der Anzeigetafel. Heute gewinnen Bilfinger-Aktien über 2%, nachdem der Vorstandschef des kriselnden Industrie-Dienstleisters Zahlen für den geplanten Stellenabbau...