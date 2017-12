Bilfinger: Jahresziele wurden bestätigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Liebe Leser,

die Halbjahreszahlen brachten keine Überraschungen. Auch aufgrund von Portfolio-Bereinigungen ging der Umsatz um 8,7% zurück. In dieser Größenordnung und aus dem gleichen Grund schrumpften auch Auftragseingang und -bestand auf 1,92 respektive 2,5 Mrd €. Der bereinigte operative Verlust (EBITA) hat sich von 13 auf 57 Mio € vergrößert. Verantwortlich waren Rückstellungen von 53 Mio € für Altprojekte in den USA. Weil Bilfinger aber einen Rechtsstreit in Katar gewann und 60 Mio € erhielt, hat sich der Nettoverlust deutlich verringert.

Der Markt für Kraftwerke bleibt schwierig

Die bereits im Juli revidierten Jahresziele wurden bestätigt: Ein Umsatzrückgang um 5 bis 10% und ein ausgeglichenes bereinigtes EBITA. Unter dem Strich werden aber rote Zahlen stehen. Mit der neuen Strategie „2-4-6“ will der Konzern bis 2020 den Umsatz jährlich um 5% steigern und eine bereinigte EBITA-Margevon mindestens 5% erreichen. Allerdings sind die Aussichten durchwachsen.

In der Öl- und Gasbranche halten sich die Kunden mit Investitionen in neue Projekte noch zurück. Auch der Markt für Kraftwerke, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, bleibt schwierig. Wachstum ist aber durch die Modernisierung bestehender Kraftwerke möglich. Hinzu kommt die zunehmende Nachfrage nach Wasseraufbereitungsanlagen im Nahen Osten. In den Bereichen Chemie und Pharma könnte Bilfinger von der Optimierung der Produktionsprozesse und dem Bau neuer Labore profitieren.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.