Bilfinger: Industriedienstleister zieht eigene Aktien ein!

Die Bilfinger SE hat ihren kompletten Bestand an eigenen Aktien eingezogen. Die 1.815.085 Anteilsscheine entsprachen bei einem rechnerischen Nennwert von 3,0 Euro rund 5,4 Mill. Euro am gezeichneten Kapital. Darüber hinaus soll die Hauptversammlung am 24. Mai in Mannheim ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 150 Mill. Euro beschließen. Größter Aktionär ist die Cevian Capital II GP Limited, welche laut der entsprechenden Stimmrechtsmeldung 11.790.793 Stimmrechte besitzt. Nach dem Einzug eigener Aktien entspricht das 26,67 Prozent an den Stimmrechten. Blackrock verringerte am 6. März 2017 seinen Bestand auf 2.218.615 Aktien, was 5,02 Prozent an 44.209.042 Stimmrechten entspricht. Die Schroders plc zeigte zuletzt 1.538.387 Stimmrechte an und hält demnach 3,48 Prozent. Die Dimensional Holdings Inc. besaß am 31. Oktober 2016 noch einen Stimmrechtsanteil von 2,98 Prozent.

Die Top 3 unter den bei Bilfinger engagierten Einzelfonds zum 31. Dezember 2016 sind den Angaben der AfU Research GmbH zufolge:

Fonds

Anzahl Aktien

FT Frankfurt-Effekten-Fonds

1.000.000

DFA International Small Cap Value Portfolio

849.406

Vanguard STAR Funds – Total International Stock Index Fund

366.696



Ein Beitrag von Michael Garth.