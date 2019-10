Bilfinger: Geht’s über dem Widerstand weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Es sieht jetzt so aus, als ob bei Bilfinger ISIN: DE0005909006 der nächste Versuch gestartet wurde um den charttechnischen Widerstand zu überwinden. Am 17. Oktober gab es bereits einen Versuch, der bei 28,14 Euro abgefangen wurde. Im Moment sieht die Chance für einen Ausbruch nach unserer Meinung aber sehr gut aus, denn die Aktie bewegt sich in einer kleinen Handelsspanne, die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



