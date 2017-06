Bilfinger: Es geht abwärts!

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

bei der Bilfinger-Aktie ging es zuletzt wieder deutlicher nach unten. Nachdem das Unternehmen im Laufe des vorigen Jahres einen Großteil des obersten Managements ausgetauscht hatte (Vorstandsvorsitzender, Finanzvorstand) war der Aktienkurs seit Ende August 2016 schön durchgestartet. Aber seit Ende April hat der Kurs der Bilfinger-Aktie gewissermaßen den Rückwärtsgang eingelegt und einen größeren Teil der vorigen Kursgewinne wieder abgegeben. Auf Sicht von 12 Monaten steht die Performance der Aktie gerade mal noch rund 2% im Plus.

Bilfinger: Auf Jahressicht noch knapp im Plus

Derzeit hat der Kurs der Aktie ein spürbares Abwärts-Momentum – demnach ist da also Vorsicht geboten. Was gibt es denn vonseiten des Unternehmens an Neuigkeiten? Nichts Weltbewegendes. Die Zahlen zum ersten Quartal waren „wie erwartet“ ausgefallen, der Ausblick für 2017 war bestätigt worden. Es gab zuletzt positive Nachrichten in Bezug auf die Rauchgasentschwefelungsanlage für Schiffe von einer Bilfinger-Tochter. Diese Anlage sei „effektiv und wirtschaftlich“, so Bilfinger, und gut für die Umwelt. Das klingt doch gut – doch offensichtlich hat es nicht ausgereicht, den jüngsten Abwärtstrend der Bilfinger-Aktie zu stoppen.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.