Bilfinger: Da ist noch viel Luft nach oben!

größter Gewinner im SDAX war gestern an Allerheiligen das Papier der Bilfinger SE. Die Aktie hat eine lange Leidenszeit hinter sich, weil das alte Management zahlreiche Fehler gemacht hat. Diese Zeit ist nun aber wohl vorbei.

Wenn Politiker sich als Unternehmenschef versuchen…

So übernahm im Jahr 2011 der ehemalige hessische Ministerpräsident Roland Koch das Ruder bei dem Baukonzern. Zur damaligen Zeit notierte die Aktie um die 70 Euro. Noch im Zuge der Finanzkrise 2007-2009 war der Titel im Tief auf unter 30 Euro gefallen, hatte sich dann aber mit dem Gesamtmarkt erholt. Bilfinger schien gut aufgestellt, der Job für Koch eigentlich ein Selbstläufer. Darum feierten die Anleger ihn auch zunächst.

Schließlich erreichte der Titel dann im Jahr 2014 mit Kursen über 90 Euro ein neues Allzeithoch. Doch dann die Wende. Weil Koch, wie es Politiker gewohnt sind, die auftretenden Probleme bei dem Konzern schlicht aussitzen wollte, dies aber in der freien Wirtschaft nicht geht, musste er aus heiterem Himmel eine Gewinnwarnung herausgeben. Doch damit nicht genug. Die Krise verschärfte sich, es gab weitere Gewinnwarnungen und Koch musste letztlich seinen Hut nehmen. Die Presse titelte passend dazu (in Anlehnung an die CDU-Spendenaffäre): „Brutalstmöglich gescheitert!“.

Cevian Capital hat Steigerung des Shareholder Value fest im Blick!

In der Folge kam zunächst Kochs Vorgänger Herbert Bodner zurück, der das Unternehmen zumindest wieder stabilisieren konnte. Ihm folgte dann der Norweger Per Utnegaard, der jedoch mit seinen Versuchen zur Neuausrichtung nicht schnell genug vorankam. Aktuell agiert nun Thomas Blades als CEO – und wie es ausschaut, scheint es ihm zu gelingen, Bilfinger wieder nachhaltig auf Kurs zu bringen.

Beaufsichtigt wird CEO Blades dabei unter anderem von dem Finanzinvestor Cevian Capital, der mehr als 25% der Anteile an der Bilfinger SE hält. Darum ist klar, dass der Fokus des Vorstands um Herrn Blades besonders auf einer Steigerung des Shareholder Value abzielt. Ich sehe daher schon länger gute Chancen in einem Investment in der Aktie und wäre überrascht, wenn sie auf Sicht von 12-18 Monaten nicht deutlich über 45 Euro notieren würde.

Ein Beitrag von Sascha Huber.