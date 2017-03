Bilfinger: BlackRock unter fünf Prozent am Kapital!

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die BlackRock, Inc. hat ihre Anteile am Kapital der Bilfinger SE verkleinert. Mit Wirkung zum 6. März 2017 hatte der Vermögensverwalter noch insgesamt 2.218.615 Aktien bzw. 4,82 Prozent des Bilfinger-Kapitals im Besitz. Zuvor waren es noch 5,08 Prozent gewesen. Der über Finanzinstrumente gehaltene zusätzliche Anteil stieg dagegen von 0,33 Prozent auf 0,73 Prozent. Mit dem aktuellen Stimmrechtsanteil von 5,55 (5,41) Prozent belegt das international tätige US-amerikanische Finanzunternehmen in der Aktionärsliste von Bilfinger weiterhin Platz zwei. Größter Aktionär ist die Cevian Capital II GP Limited, welche nach Angaben des Industriedienstleister 25,62 Prozent der Stimmrechte hält. Die eigenen Anteile lagen Ende Juni 2016 bei 3,96 Prozent. Laut Bilfinger folgt die Schroders plc mit 3,34 Prozent. Die Dimensional Holdings Inc. besaß am 31. Oktober 2016 noch einen Stimmrechtsanteil von 2,98 Prozent.

Über die nachfolgenden Fonds kann der Anleger alternativ zur Aktie in die Bilfinger SE investieren:

Fondsname Anteil am Fonds (in %) ACATIS CHAMPIONS SELECT – ACATIS Aktien Deutschland ELM 5,20 MAS Value – Select 3,45 Fides – Europa 3,26

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Michael Garth.