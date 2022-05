Bilfinger-Aktie: Das kam nicht gut an!

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Finanztrends Video zu Bilfinger



mehr >

Nachdem sich die Bilfinger-Aktie in den beiden letzten Jahren sehr gut entwickelt hatte, brach der Aktienkurs des Industriedienstleisters in den letzten Tagen massiv ein. In den vergangenen fünf Handelstagen musste die Bilfinger-Aktie einen Kursverlust von 35 Prozent verkraften und viel damit wieder auf das Kursniveau von Ende 2020. Was war geschehen? Wie gut waren die Quartalszahlen? Der Konzern präsentierte die… Hier weiterlesen