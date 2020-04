Bilfinger Aktie: Wieso ist hier der Ölpreisverfall tendenziell negativ?

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Dass Bilfinger die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurückgezogen hat, ist im Grunde wenig überraschend. Das hat in diesen Zeiten der Unsicherheit wegen der Coronavirus-Pandemie schließlich eine ganze Reihe von Unternehmen so gehandhabt. Doch wieso wird die Situation bei Bilfinger „durch Ölpreisverfall“ noch „verschärft“? Hat das Unternehmen nicht seine Wurzeln in der Bauwirtschaft und ist inzwischen als Industriedienstleister aktiv? In der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



