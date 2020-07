Bilfinger-Aktie: Wie ist die Aktie einzuschätzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die Bilfinger-Aktie ist im Zuge der weltweiten Börsenturbulenzen um mehr als 62 Prozent eingebrochen. Am 18. März wurde ein neues Mehrjahrestief bei 12,64 Euro markiert. Es handelte sich hierbei um den tiefsten Kurs seit der Jahrtausendwende. In der Folge kehrten die Käufer an den Markt zurück und leiteten eine Erholungsbewegung ein. Nach einem wilden Hin und Her konnte die Aktie in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



