Bilfinger-Aktie – Turnaround-Chance?

Bilfinger steckt in der Krise! Der Dienstleister für die Industrie müssten im ersten Quartal 2020 Federn lassen. Sowohl Corona, der Ölpreisverfall und damit eingehende Rezessionssorgen ließen die Geschäfte schrumpfen. So meldete das Unternehmen Mitte Mai einen Gewinneinbruch. Für 2020 rechnete der Konzern mit einem Umsatzrückgang von 20% gegenüber dem Vorjahr! Die Dividende, die nach der Hauptversammlung (am 24.06.) ausgeschüttet wird, wurde ...



