Bilfinger Aktie: Ist eine Trendwende ist in Sicht?

Bilfinger hat das Jahr erneut mit einem Umsatzrückgang und roten Zahlen abgeschlossen. Belastet haben Kosten für den Konzernumbau und eine Risikovorsorge für Altprojekte in den USA. Eine Trendwende ist aber in Sicht. Fortschritte hat der Konzern bei der Portfoliobereinigung gemacht. Von 13 zum Verkauf stehenden Verlustbringern wurden 10 bereits veräußert. Für die übrigen 3 will Bilfinger bis Mitte 2018 einen Käufer ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.