Bilfinger Aktie: Hier geht es flüssig weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Oftmals wird LNG (Flüssigerdgas) an Standorten benötigt, die sich nicht gerade in der Nachbarschaft großer Importterminals befinden. Hier kommen dann sogenannte Small Scale LNG-Anlagen (SSLNG) zum Zuge, die den Kraftstoff vor Ort in geringen Mengen herstellen und je nach Bedarf weiterleiten können.

Bilfinger schließt SSLNG-Kooperation mit Cryotec

Jetzt hat der Industriedienstleister Bilfinger eine Kooperation rund um jene SSLNG-Anlagen geschlossen, wie der Konzern kürzlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung