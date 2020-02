Bildungssenatorin Sandra Scheeres schickt Wirtschaftsprüfer in Staatliche Ballettschule Berlin

Berlin (ots) - Neben den Vorwürfen der Gefährdung des Kindeswohls an derStaatlichen Ballettschule und Schule für Artistik Berlin soll nun auch dasFinanzgebaren der Schule genau untersucht werden.Das entschied Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Montag, wie rbb24Recherche aus Senatskreisen erfuhr. Sie wird am Dienstag eineWirtschaftsprüfungsgesellschaft mit einer gründlichen Prüfung beauftragen.Es werde kein Stein auf dem anderen bleiben, hieß es aus der Senatsverwaltung.Schulen dürften zwar autonom wirtschaften, doch die Transparenz müsse gewahrtbleiben. Daran hatte die Senatorin offenbar in den vergangenen Wochen zunehmendZweifel bekommen.Die Prüfung soll den Internatsbetrieb und die Sommerkurse ebenso umfassen wiedas Landesjugendballett, das Sandra Scheeres selbst als Säule der Schule insLeben gerufen hat. Auch auf mehrfache Nachfrage konnte bisher nicht beantwortetwerden, wie das Landesjugendballett genau finanziert wird.Die Wirtschaftsprüfer sollen zeitnah ihre Arbeit aufnehmen, ein genaues Datumsteht noch nicht fest.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 RechercheMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3-30333Fax: (030) 97 99 3-30309Mail: koordination@rbb-online.deInternet: www.rbb-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4529061OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell