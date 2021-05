Bildungsministerin für mehr Öffnungen an Schulen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) wirbt für weitere Schritte bei der Öffnung der Schulen und für die Vorbereitung einer Impfkampagne für Kinder und Jugendliche. "Das Infektionsgeschehen geht zurück", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben). "Daher sollten nicht nur die die Öffnungen in der Wirtschaft und Kultur - so verständlich das selbstverständlich ist - im Fokus stehen, sondern über eine weitere Rückkehr zum Präsenzunterricht nachgedacht werden", fügte sie hinzu.

Natürlich sei auch hier weiter Vorsicht angesagt, sagte sie. "Kinder und Jugendliche müssen jetzt wieder Schritt für Schritt in ein normales Leben zurückfinden - dazu gehört auch ein regelmäßiger Schulbesuch, am besten noch vor den Sommerferien", so Karliczek. "Viele Länder gehen jetzt auch in diese Richtung. Und das ist auch in der momentanen Lage richtig." Die Kinder und Jugendlichen bräuchten in den Schulen vor allem gemeinsame Zeit, das vergangene Jahr aufzuarbeiten, sagte die Bundesbildungsministerin. "Psychische Belastungen waren zum Teil sehr groß", führte Karliczek aus. "Klassen sollten, wenn möglich, wieder zusammenkommen, um auch darüber zu sprechen, wie es im Sommer und nach dem Sommer weitergeht." Karliczek befand: "Eine breitere Rückkehr zum Präsenzunterricht unter den bekannten Hygienestandards und begleitet von Tests dürfte in den meisten Regionen sehr wahrscheinlich verantwortbar sein, weil die Inzidenzen überwiegend deutlich unter 100 liegen." Viele Kinder und Jugendliche habe die Pandemie in Phasen der Entwicklung ihrer Persönlichkeit getroffen und beeinträchtigt. "Die Qualität einer Gesellschaft zeigt in ihrem Umgang mit den Kindern", sagte die CDU-Politikerin. "Wir müssen unseren Kindern und Jugendlichen in diesen Wochen viel Aufmerksamkeit schenken, damit sie nachholen können, was in der Pandemie nicht möglich war", erklärte sie weiter. "Dazu gehört auch, dass intensiv eine Impfkampagne für die Kinder und Jugendlichen vorbereitet wird, sobald der Impfstoff für die Kinder ab 12 Jahren zugelassen ist", forderte Karliczek. "Je mehr Schülerinnen und Schüler geimpft sind, desto sicher wird nach den Sommerferien der Unterricht in ihren Klassen stattfinden", sagte die Bundesbildungsministerin. Bis der Impfstoff für die jüngeren Kinder bis 12 Jahren zur Verfügung stehe, werde es aber noch eine Weile dauern.

