Bildungsministerin: 'Zur Maske gibt es im Moment keine Alternative'

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat eine positive Zwischenbilanz nach dem Start des neuen Schuljahrs in mehreren Bundesländern gezogen.



Die Länder hätten sich "sehr, sehr stark darauf vorbereitet", dass der Regelbetrieb wieder gut starte. "Und ich würde sagen, der Regelbetrieb ist gut gestartet", sagte die CDU-Politikerin am Freitag im Interview bei RTL /ntv. Zur Frage, ob sie Masken in der Schule sinnvoll finde, sagte Karliczek, diese trügen dazu bei, dass überhaupt Regelbetrieb gewährleistet werden könne. "Ich weiß, dass das anstrengend ist. Wir empfinden es alle als anstrengend in dieser Zeit. Aber ich glaube, zur Maske gibt es im Moment keine Alternative."/jr/DP/fba