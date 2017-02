"Bildungsfernsehen mit Nutzen" - Kultanwalt Ingo Lenßen wieder da: "Lenßen Live - Die Recht-Sprech-Stunde" und "Lenßen klärt auf" ab Donnerstag, 23. Februar 2017, bei SAT.1 Gold

Weitere Suchergebnisse zu "Gogold Resources":

Unterföhring (ots) - Der Anwalt, dem die Zuschauer vertrauen,kehrt mit neuen Staffeln bei SAT.1 Gold zurück: Mit "Lenßen Live -Die Recht-Sprech-Stunde" wurde er zum Kult bei SAT.1 Gold. In denersten beiden Staffeln stand Anwalt Ingo Lenßen zahlreichenZuschauern bei juristischen Alltagsproblemen zur Seite. Über 75.000Mal klingelte sein Beratungstelefon bereits. Ein Fall hat Lenßenbereits in mehreren Sendungen beschäftigt: Damala litt massiv unterihren großen Brüsten, doch die Krankenkasse verweigerte dieKostenübernahme, obwohl ein medizinisches Gutachten vorlag. DurchDamalas Anruf in der Sendung ist eine Klinik auf den Fall aufmerksamgeworden und hat ihr die Brustverkleinerung ermöglicht. Wie es der20-Jährigen heute geht, erfahren die Zuschauer am Donnerstag, 23.Februar 2017 um 22:15 Uhr.Auch in dieser Staffel können die Zuschauer unter der kostenlosenTelefonnummer 0800/9997777 oder per E-Mail unter lenssen@sat1gold.demit dem Anwalt Kontakt aufnehmen.Social-Media-Hit: #Lenssen Live zieht die Social-Media-Communityin seinen Bann und schafft es mit zahlreichen Kommentaren regelmäßigin die deutschen Twitter-Trends: "#Lenssen Live ist Bildungsfernsehenmit echtem Nutzen!"Bereits um 20:15 Uhr informiert der Anwalt in seinerzweistündigen-Rechts-Service-Sendung "Lenßen klärt auf" über diegrößten Rechtsirrtümer und Gauner-Maschen. Im neuen Studio befasstsich Lenßen u. a. mit dem Baurecht: Wie verhält man sich beiHandwerkerpfusch? Kreditkartentest mit versteckter Kamera: Wie weitkommt man mit fremden Kreditkarten? Außerdem deckt Lenßen zusammenmit dem Landeskriminalamt Bayern die fiesen Maschen der Trickbetrügerauf, wie z.B. bei der Abzocke im Onlinehandel."Lenßen Live - Die Recht-Sprech-Stunde" wird produziert von derConstantin Entertainment GmbH, "Lenßen klärt auf" von der 7StoriesGmbH.Neuer Sendeplatz: Ab Donnerstag, 23. Februar 2017, bei SAT.1 Gold:20:15 - 22:15 Uhr "Lenßen klärt auf", 4. Staffel, sechs neue Folgen22:15 - 0:00 Uhr "Lenßen Live - Die Recht-Sprech-Stunde", 3. Staffel,sechs neue FolgenAlle Infos auch auf www.sat1gold.de/lenssenlive;www.sat1gold.de/lenssen-live-kehrt-zurueck;http://www.sat1gold.de/tv/lenssen-klaert-aufProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbHKommunikation/PR Factual & Sports Christiane Maske, Tel.+49/89/9507-1163 Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comBildredaktionAlina Jahrmarkt, Tel. +49/89/9507-1191Alina.Jahrmarkt@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1 Gold, übermittelt durch news aktuell