Bildungsexperte Josef Kraus im phoenix-Tagesgespräch: Bildungspolitik muss Aufgabe der Länder bleiben

Bonn (ots) - Der frühere langjährige Präsident des DeutschenLehrerverbandes, Josef Kraus, hat den SPD-Vorschlag zur Abschaffungdes Kooperationsverbots zwischen Bund und Ländern bei der Bildungkritisiert. Es sei richtig, dass die Länder die Kompetenz in derBildungspolitik nicht abgeben möchten. Im phoenix-Tagesgespräch sagteKraus: "Es ist gut, dass es diesen föderalen Wettbewerb gibt. Dermuss noch mehr entbrennen". Bundesländer mit Problemen in derBildungspolitik könnten sich an den stärkeren Ländern orientieren.Zudem sei die Hürde einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag sowie imBundesrat für eine Aufhebung des Kooperationsverbots kaum zuüberwinden, um eine Grundgesetzänderung herbeizuführen.Der Bildungsexperte kritisierte außerdem die siebenMinisterpräsidenten, mit denen sich SPD-Spitzenkandidat Martin Schulzabgestimmt habe. Diese kämen aus den Ländern mit den schwächstenErgebnissen bei Bildungstests, die auch den bundesweitenDurchschnittswert in den Pisa-Studien verschlechterten, so Kraus.Die Ursachen für den Lehrerengpass in Bundesländern wieNordrhein-Westfalen sieht er bei den jeweiligen Kultusministern. DerLehrerbedarf sei sehr gut berechenbar gewesen. "Ich kenne exakt dieAltersstruktur meiner Lehrerschaft in einem Bundesland sortiert nachLehrämtern - also nach Schulformen und nach Unterrichtsfächern. Ichweiß relativ zuverlässig wie viele Schüler ich in zehn, fünfzehn,zwanzig Jahren habe", sagte Kraus im Interview mit phoenix, demEreignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF. Es seiunerklärlich, warum man trotz dieser Informationen nicht hätte planenkönnen. Auch hier betont er, seien es überwiegend SPD-Länder, denenes an Lehrkräften fehle.Grundsätzlich halte er es immer für gut, dass Bildungspolitikdiskutiert werde. Es müsse jedoch mehr passieren als die"Schaufensterpolitik" der beiden großen Parteien. Die derzeitige Lageder deutschen Bildungspolitik betrachtet er trotz einiger Problemepositiv. Deutschland habe eine der niedrigsten Quoten vonarbeitslosen Jugendlichen. Auch in den Pisa-Studien habe man deutlichaufgeholt und sei nicht mehr weit entfernt von der Spitzengruppe.