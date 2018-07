Bildungsbericht zu Evangelischen Tageseinrichtungen für Kinder erschienen Evangelische Kindertagesstätten bauen ihre Unterstützung für Familien und ihren kleinen Kindern aus

Hannover (ots) - Zum zweiten Mal erscheint ein Bildungsbericht zuStrukturen, Bildungsbeteiligung von Kindern und zum Personal inEvangelischen Tageseinrichtungen für Kinder. Er wurde von derEvangelischen Kirche in Deutschland (EKD) mit allen ihrenGliedkirchen beim Comenius-Institut (Münster) beauftragt und dientdem empirischen Überblick über den Elementarbereich mit dem Ziel derqualitativen und quantitativen Weiterentwicklung."Der Bildungsbericht zu Evangelischen Tageseinrichtungen zeigt,welchen Beitrag evangelische und katholische Einrichtungen zurfrühkindlichen Bildung leisten", erklärt Thomas Böhme, Autor desBerichts und stellvertretender Direktor des Comenius-Instituts."Frühe Bildungsprozesse erweisen sich als entscheidendeWeichenstellung, mit großen Folgewirkungen für die spätereBildungsbiographie. Neben der Familie kommt der Kindertagesbetreuungdabei ein hohes Gewicht zu", so Böhme weiter.Der Bericht basiert auf einer trägerbezogenen Auswertung derKinder- und Jugendhilfestatistik durch die Arbeitsstelle Kinder- undJugendhilfestatistik (AKJStat) an der TU Dortmund für die Jahre 2011bis 2015. In den Jahren seit 2011 haben sich evangelische Trägerweiter am Ausbau der Kindertagesbetreuung beteiligt. So stieg dieZahl der Einrichtungen in diesem Zeitraum um mehr als 2 Prozent, dieder Plätze sogar um mehr als 4 Prozent. Besonderes Schwergewicht lagdabei auf Angeboten für Kinder unter drei Jahren. Im Vergleich zuanderen Trägern haben Einrichtungen im Bereich von EKD/Diakonie ihreAngebote - besonders im U3-Bereich - ausgeweitet. Insgesamt ist somitder Ausbau im Bereich von evangelischen Tageseinrichtungen für Kinderin den Jahren 2011 bis 2015 kontinuierlich vorangegangen.Der Bildungsbericht "Evangelische Tageseinrichtungen für Kinder"gibt nicht nur einen umfassenden Überblick über strukturelleEntwicklungen und die Bildungsbeteiligung von Kindern inevangelischen Einrichtungen. Er gibt darüber hinaus Auskunft überEntwicklungen im Bereich des Personals und Hinweise zuQualitätsaspekten wie dem Personalschlüssel und der Qualifikation despädagogischen Personals.Bestellungen unter: www.comenius.deHannover, 18. Juli 2018Kerstin KippPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell