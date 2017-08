Bildungsagenda 2017 / Jährlich plus 12 Mrd. Euro - Deutschland braucht eine Bildungsoffensive!

Berlin (ots) - Deutschland muss jährlich 12 Milliarden Eurozusätzlich in Bildung investieren, um die demografischenHerausforderungen, die Digitalisierung oder die Integration vonFlüchtlingen zu bewältigen. Die positive Entwicklung imBildungssystem hat in den letzten Jahren bundeslandübergreifend anDynamik verloren. Um vor diesem Hintergrund weiterhinAufstiegschancen und Teilhabe zu stärken, hat das Institut derdeutschen Wirtschaft Köln (IW) im Auftrag der Initiative Neue SozialeMarktwirtschaft (INSM) eine Bildungsagenda im Rahmen desBildungsmonitors 2017 entwickelt.Das zusätzliche Geld muss zielgerichtet in jenen Bereicheneingesetzt werden, die für die Gestaltung der Digitalisierung und desdemografischen Wandels sowie für die Integration der Zuwandererbesonders wichtig sind."Bereits Auf dem Dresdner Bildungsgipfel 2008 haben Bund undLänder gemeinsam beschlossen, die Bildungsausgaben bis 2015 auf 7Prozent des BIP zu steigern. Dieses Ziel wurde auch im Jahr 2016 nochnicht erreicht. Wir möchten die Bundesregierung im Vorfeld der Wahlan ihre Zusage erinnern und legen mit der Bildungsagenda einenVorschlag vor, an welchen Stellen die Anstrengungen noch deutlichverstärkt werden müssen", so Hubertus Pellengahr, Geschäftsführer derINSM.So sollten die für Deutschland ermittelten zusätzlichenBildungsausgaben jährlich konkret auf folgende Bereiche aufgeteiltwerden:- 5,0 Milliarden Euro für mehr Plätze und Qualität in derfrühkindlichen Bildung,- 3,5 Milliarden Euro für Integration,- 2,7 Milliarden Euro für den Ausbau von Ganztagsschulen und- 0,8 Milliarden Euro für Studierende aus dem Ausland an deutschenHochschulen.Zudem sollte durch verbesserte Rahmenbedingungen derQualitätswettbewerb an Schulen gefördert werden, statt Zeit undRessourcen in Strukturdebatten zu verschwenden. DieBildungsfinanzierung muss vom Kopf auf die Füße gestellt werden.Konkret bedeutet dies, sozialverträglich gestaltete und nachgelagerteStudiengebühren - beispielsweise in Höhe von 500 Euro pro Semester -einzuführen und im Gegenzug KITA-Beiträge der Eltern im gleichenUmfang zu reduzieren.Studienleiter Prof. Dr. Axel Plünnecke vom IW Köln erklärt:"Untersuchungen zeigen, dass gezielt eingesetzte zusätzlicheBildungsausgaben in KITAs und an Ganztagsschulen, Maßnahmen zurIntegration und mehr Kapazitäten für Zuwanderung über die Hochschuleneinen Beitrag zu mehr Wachstum und Gerechtigkeit leisten und sichlangfristig auch für die öffentliche Hand auszahlen."Zum Hintergrund:Die Studie Bildungsmonitor 2017, die eine Bestandsaufnahme zurLeistungsfähigkeit des Bildungssystems der 16 Bundesländer vornimmt,erscheint am 17.08.2017. Das hier vorab vorgestellte Sonderkapiteldes Bildungsmonitors beleuchtet eine Bildungsagenda zur Stärkung vonWachstum und Gerechtigkeit.Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist einüberparteiliches Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.Sie wirbt für die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft inDeutschland und gibt Anstöße für eine moderne marktwirtschaftlichePoli-tik. Die INSM wird von den Arbeitgeberverbänden der Metall- undElektro-Industrie finanziert.Pressekontakt:Kontakt INSMJulia Saalmann (saalmann@insm.de; 030 27 877 178)Studienleiter IW KölnProf. Dr. Axel Plünnecke (pluennecke@iwkoeln.de; 0221 4981 701)Original-Content von: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), übermittelt durch news aktuell