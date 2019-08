Bildung: weg vom Leistungsdruck

Stuttgart (ots) - Baden-Württemberg schneidet beim Bildungsmonitordes INSM schlecht ab. [1] Die Piratenpartei fordert eineBildungsreform, weg vom Leistungsdruck und hin zum individuellenLernen."Schule muss in erster Linie für Schüler und Schülerinnen da sein.Leider hat sich das gesamte Bildungssystem in den letzten Jahrenzunehmend zu einer Institution entwickelt, in der es nur noch darumgeht, die Kinder und Jugendlichen schnell auf den Arbeitsmarkt zubringen", kommentiert Borys Sobieski, Landesvorsitzender."Persönliche Aspekte und eine individuelle Betreuung können unterdiesen Bedingungen nicht berücksichtigt werden. Leistungsdruck istdas tägliche Brot der Kinder und Jugendlichen, da müssen wir unsnicht wundern, dass das keine nachhaltige Bildung ist."Die Piratenpartei setzt sich für ein Bildungssystem mit modernenStandards ein, in dem auf die individuellen Bedürfnisse der Lernendeneingegangen wird."Dazu kommt dann auch noch die katastrophale Ausstattung derSchulen. Wie will man Schülerinnen und Schüler auf die Zukunftvorbereiten, wenn die Ausstattung noch aus dem 20. Jahrhundertkommt?", so Sobieski weiter.Quellen/Fußnoten[1] http://ots.de/H42BDyPressekontakt:Alexander EbhartLandespressesprecherE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 01764 7127628Borys SobieskiLandesvorstandE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 0175 9549187Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell