München (ots) - Die Deloitte-Stiftung ruft zum achten Malregionale und gemeinnützige Initiativen in Deutschland auf, sich beimbundesweiten Bildungswettbewerb "Hidden Movers" zu bewerben. DieProjekte sollen sich in der Ideen- oder Wachstumsphase befinden undjungen Menschen Zugang zu Bildung ermöglichen sowie Perspektivenschaffen. Unter dem Motto "Weil alle gewinnen, wenn Bildung gewinnt"sucht die Deloitte-Stiftung bisher unbekannte Konzepte, die sichnachhaltig für die Förderung von Bildung und Integration (u.a.Integration von Flüchtlingen) einsetzen. Insgesamt ist ein Preisgeldvon 75.000 Euro ausgeschrieben, davon 25.000 Euro für den SonderpreisSprachförderung der Kutscheit Stiftung. Zudem erhalten die Gewinnereine individuelle Pro-bono-Beratung durch Deloitte-Mitarbeiter undein Gründer-Coaching der Social Entrepreneurship Akademie."Bildung ist ein zentrales Fundament unserer Gesellschaft. Bildungbedeutet Kernbereiche wie Wertevermittlung und Sprachförderung ebensowie Themen der politischen oder digitalen Bildung. Mit dem Preiswollen wir Beweger, ,Changemaker' auszeichnen: derzeit noch kleineInitiativen mit großem Potenzial, die den positivengesellschaftlichen Wandel vorantreiben und jungen Menschen nachhaltigeine Perspektive bieten möchten. Ich bin gespannt, welche besonderenProjekte wir dieses Jahr als Hidden Movers auszeichnen und damitbesonders fördern können", so Prof. Dr. Wolfgang Grewe,Vorstandsvorsitzender der Deloitte-Stiftung.Teilnehmen können gemeinnützige Bildungsinitiativen, die sich inder Ideenphase befinden oder ihr Konzept bereits erfolgreichumsetzen. Ziel ist es, noch unbekannte innovative Projekte zu findenund auf diese aufmerksam zu machen. Als "Hidden Movers" wirken sieregional, besitzen Modellcharakter und erlauben eine nachhaltige,bundesweite Umsetzung ihrer Bildungsideen. Auch der Einsatzunternehmerischer Mittel zur Lösung gesellschaftlicherHerausforderungen ist willkommen. Die Bewerbungsfrist endet am 14.Mai 2017 und im November 2017 werden die Gewinner im Rahmen einerfestlichen Preisverleihung bekannt gegeben."Ich bin begeistert, wie viele Ideen jedes Jahr eingereichtwerden, die Menschen neue Lebensperspektiven ermöglichen", sagt Prof.Dr. Martin Plendl, CEO von Deloitte Deutschland undKuratoriumsvorsitzender der Deloitte-Stiftung. "Gern fördern wirunsere Hidden-Movers-Gewinner mit einer sechsmonatigenPro-bono-Beratung durch Deloitte-Experten. Dabei bieten wir beidenSeiten einen echten Mehrwert - weil alle gewinnen, wenn Bildunggewinnt."JuryEine Expertenkommission aus Vertretern von Wissenschaft,Wirtschaft, Medien und dem gemeinnützigen Sektor prüft und bewertetalle eingehenden Bewerbungen, unter anderem auf die Faktorenlangfristige Perspektive, Modellcharakter und Übertragbarkeit. DieJury besteht aus:- Dr. Marc Beise, Süddeutsche Zeitung- Dr. Christian Lüders, Deutsches Jugendinstitut- Dr. Christian Ramthun, WirtschaftsWoche- Dr. Heinz-Rudi Spiegel, Stifterverband für die DeutscheWissenschaft- Prof. Dr. Dr. h.c. Heinz-Elmar Tenorth, Humboldt Universität zuBerlin- Richard Roth, Vorstand Kutscheit StiftungFür die Deloitte-Stiftung:- Prof. Dr. Wolfgang Grewe, Vorstandsvorsitzender Deloitte-Stiftung- Andrea Locker, Vorstand Deloitte-Stiftung- Thomas Northoff, Vorstand Deloitte-StiftungDas Online-Bewerbungsformular, weitere Informationen zumWettbewerb und Beiträge zu den Vorjahresgewinnern sind unterwww.hidden-movers.de abrufbar. Die Gewinner des Hidden Movers Award2016 finden Sie hier.