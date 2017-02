Bildung muss spannend, innovativ und leistungsfähig sein / Didacta-Präsident Prof. Dr. Wassilios E. Fthenakis zur didacta 2017 (FOTO)

Darmstadt (ots) -Am 14. Februar 2017 öffnet in Stuttgart die weltweit größteBildungsmesse, die didacta. Damit beginnt eine Woche der ausgiebigenBildungsdebatten. Bildungsverantwortliche aus dem In- und Auslandtreffen sich auf der didacta, um nicht nur Produkte, Innovationen undLösungsansätze zu präsentieren, sondern vor allem auch, um über dieweitere Entwicklung des Bildungssystems zu diskutieren. Der DidactaVerband gestaltet diesen Diskurs mit und treibt ihn aktiv voran.Die Zahlen in diesem Jahr unterstreichen die Bedeutung der didactaals wichtiges Bildungsforum: Mehr als 840 Aussteller und rund 90.000Besucher nehmen daran teil. Fast 1.000 Vorträge, Seminare undWorkshops machen die didacta zu einer der größtenFortbildungsveranstaltungen für Pädagogen. Darüber hinaus nimmt dieInternationalisierung der Messe weiter zu: Wir erwarten Ausstelleraus 42 Ländern und zahlreiche Delegationen aus dem Ausland. So findetwährend der didacta beispielsweise ein Round Table Iran mit rund 50Teilnehmern statt. In Stuttgart belegen ausländische Aussteller aufüber 2.400 m² mehr als doppelt so viel Fläche wie im vergangenenJahr.Die deutsche Bildungswirtschaft baut ihre internationalenAktivitäten kontinuierlich aus. Der Didacta Verband selbstorganisiert in diesem Jahr deutsche Pavillons an sieben Standortenweltweit. In Kooperation mit dem Bundesministerium für Wirtschaft undanderen Organisationen präsentieren wir Bildung "Made in Germany" inDubai (März), Moskau und Mexico City (April), in Mumbai (September)sowie in Bangkok, Nanjing und Shanghai (Oktober). Im kommendenSeptember startet zudem ein spannendes Gemeinschaftsprojekt mit demitalienischen Bildungsministerium und der Italienischen Handelskammerfür Deutschland: die didacta Italia, eine Bildungsmesse mitinternationalem Bildungsforum in Florenz. Die italienischeBildungsministerin, Valeria Fedeli, wird an der Eröffnungszeremonieder didacta in Stuttgart teilnehmen und diese Kooperation, für diesie sich massiv einsetzt, in einer Begrüßungsrede ankündigen.Thematisch widmet sich die didacta 2017 aktuellen Themen, die vonder Fachöffentlichkeit derzeit intensiv diskutiert werden:- die Bewältigung des "Digital Turn",- die Inklusion, und in diesem Zusammenhang die Herausforderungdes angemessenen Umgangs mit der Flüchtlingsfrage,- die Bewertung der Rolle und der Bedeutung außerschulischerBildungsorte,- die Gestaltung neuer, flexibler Lernräume,- die Verantwortung der Kommunen in der Bildungspolitik,- die Ausbildung und Qualifizierung von Fachkräften,- die Professionalisierung der Pädagogen.Das Bildungssystem auf den Kopf stellenDeutschland benötigt eine tief gehende Reform seinesBildungssystems, die in anderen Ländern der Welt bereits erfolgreichumgesetzt wurde. Im Zentrum dieser reformierten Bildungssysteme stehtnicht mehr die Wissensvermittlung, sondern die Stärkung kindlicherEntwicklung und Kompetenzen. Dafür braucht das Bildungssystemfließende Übergänge und neue didaktische und methodische Ansätze, wiedie Ko-Konstruktion. Mit ihrer Hilfe können Bildungsprozessedifferenziert und individualisiert werden. Das könnte dazu beitragen,die ausgeprägte Bildungsungerechtigkeit in Deutschland zu vermindern.Weitere Herausforderungen, wie die Inklusion, die Bildung von Kindernmit Migrationshintergrund und mit Fluchterfahrung sowie dieDigitalisierung, ließen sich in einem reformierten Bildungssystemeinfacher bewältigen.Historisch betrachtet haben sich Bildungssysteme von oben nachunten entwickelt: Vor mehr als tausend Jahren wurden dieUniversitäten gegründet, es folgten die Gymnasien, dieGrundschulpflicht wurde erst Anfang des 19. Jahrhunderts eingeführt,und der Kindergarten ist 177 Jahre alt. Moderne Bildungssystemebenötigen jedoch eine Ausrichtung von unten nach oben. ErfolgreicheBildungsbiografien können nur über die Stärkung desBildungsfundaments erreicht werden - und das sind die vorschulischeund die Grundschulbildung, die ersten zehn Lebensjahre eines Kindes.Wir benötigen eine Strategie, um Konsistenz im Bildungsverlauf zuerreichen. Die Übergänge im Bildungssystem, beispielsweise von derKita in die Grundschule, führen bei 37 Prozent der Kinder zuProblemen auf dem weiteren Bildungsweg. Davon betroffen sindinsbesondere die jüngeren Kinder eines Jahrgangs, die Jungen (nichtdie Mädchen), die Kinder mit Migrationshintergrund bzw. mitFluchterfahrung und die Kinder aus Familien, die keine hinreichendeBildungsstimulation bieten können.Gegenwärtig verändern Kinder die Art wie sie lernen. Wirbeobachten eine Transformation vom individuellen zum kooperativenLernen. Letzteres wird durch neue Technologien massiv unterstützt.Kinder lernen am besten gemeinsam mit anderen Kindern, Fachkräften,Eltern und anderen Erwachsenen. Dies bedingt eineNeu-Konzeptualisierung der Bildung, die in sozialen und nicht nur inindividuellen Prozessen gelingt. Diese neue bildungstheoretischeFundierung des Bildungssystems, mit einer Neudefinition von Bildungeinerseits und der Einführung des methodisch-didaktischen Ansatzesder Ko-Konstruktion andererseits, führt zu einer grundlegendenModernisierung des Bildungssystems. Die nötige Reform erfolgt jedochweder synchron noch mit der gebotenen Eile, nicht zuletzt infolge derföderalen Organisation der Bildungszuständigkeit und desKooperationsverbots zwischen Bund und Ländern. Andere Länder wieSchottland, die skandinavischen Länder, aber auch Australien undNeuseeland sind weit voraus.Bund, Länder und Kommunen haben in den letzten Jahren beachtlicheAnstrengungen unternommen, um ein Bildungs- und Betreuungsangebot fürkleine Kinder bereitzustellen. Der gesetzlich verankerte Anspruch aufeinen Platz für jedes Kind nach Vollendung des ersten Lebensjahrs,dessen Umsetzung rechtlich und politisch bereits seit August 2013erfolgt ist, kann nicht hoch genug gewürdigt werden. VergleichbareAnstrengungen hinsichtlich der Qualität der frühen Bildung wurdenallerdings nicht unternommen. Je jünger ein Kind ist, desto wichtigersind die Rahmenbedingungen und die Qualität des Angebots. Der DidactaVerband hat Anstrengungen für ein Bildungsqualitätsgesetzt stetsunterstützt. Wir haben ein solches Gesetz gefordert, wohlwissend,dass dies nur eine der vielen Voraussetzungen zur Sicherung hoherBildungsqualität darstellt. Eine stärkere Einbeziehung der Familie,die Weiterentwicklung des Bildungsangebots, die Qualifizierung derFachkräfte, die Neugestaltung der Lernorte und nicht zuletzt einbesserer Personalschlüssel sind ebenso unverzichtbar, um die Qualitätder frühen Bildung zu steigern.Kinder mit Fluchterfahrung willkommen heißenDie Bildungseinrichtungen haben die Aufgabe, Kinder auf eine Weltvorzubereiten, die durch hohe soziale Komplexität, durch zunehmendekulturelle Diversität und durch beschleunigten Wandel mit offenemAusgang charakterisiert ist - auf eine offene, sich ständigverändernde und in ihrer Entwicklung nicht prognostizierbare Welt.Dafür benötigen sie neue Ansätze. Dies zeigt sich überdeutlich beiden Bemühungen, Kindern mit Fluchterfahrung in Kitas und Schulen zuintegrieren. Das gebietet die Humanität. Internationale Verträgeverpflichten uns dazu. Doch nicht nur das: Menschen mitFluchterfahrung helfen auch der Wirtschaft, den demografischen Wandelzu gestalten und benötigte Fachkräfte zu gewinnen. Der "Return" aussolchen Maßnahmen steigert das Sozial- und Finanzkapital. Das belegtauch eine wissenschaftliche Studie von Economic Analysis Norway ausdem Jahr 2016. Demnach erspart sich eine Gesellschaft hoheFolgekosten, wenn sie angemessen in die Bildung der jungenAsylsuchenden und Flüchtlinge investiert. Bei etwa 80.000 Kindern imvorschulischen Alter würde die spätere Belastung zwischen 35 und 40Milliarden Euro liegen. Ein Bruchteil dessen würde ausreichen, um dieerforderliche Qualität der Bildungsangebote zu sichern.Hier gilt insbesondere der Satz des amerikanischen Ökonomen JamesHeckmann: Es gibt Investitionen, die effizient aber nicht fair sind.Umgekehrt gilt: Es gibt faire aber nicht effiziente Investitionen.Und er führt fort: Es gibt aber Investitionen, die sowohl effizientals auch fair sind, wie Investitionen, vor allem im vorschulischenAlter, die besondere Bedürfnisse von Kindern adressieren. BisherigeBefunde legen es nahe: Dafür benötigen wir allerdings die Kombinationeines erweiterten Bildungs- und Integrationsansatzes. Es reicht nichtaus, nur die Sprachkompetenz zu stärken, denn sie allein garantiertkeine Integration. Dafür müssen Anstrengungen unternommen werden, dieweit über das Angebot in Bildungseinrichtungen hinausgehen und densozialen Raum einschließen. Kinder mit Fluchterfahrung benötigenOrientierung, und Zugang zu den Ressourcen der neuen Umgebung. Siemüssen lernen, das Funktionieren des Systems zu verstehen, sozialeKontakte zu knüpfen und den Anschluss an die Arbeitswelt zu finden.Digitalisierung konstruktiv nutzenDer "Digital Turn" stellt das Bildungssystem vor die größtenHerausforderungen in seiner Geschichte: Es steht nicht nur die Reformdes bisherigen (analogen) Bildungssystems an, es muss auch um diedigitale Dimension erweitert bzw. eine kreative und konstruktiveVerbindung zwischen analogen und digitalen Bildungsangebotenetabliert werden.Die Bildung in der digitalen Welt führt zu kontroversen Debatten.Im In- und Ausland gibt es Stimmen, die vor der Berührung der Kindermit neuen Technologien bis zur Pubertät warnen: Sie beeinträchtigtendas schnelle Wachstum des Gehirns, bedingtenEntwicklungsverzögerungen, Adipositas, Schlafentzug und psychischeErkrankungen, sie stärkten aggressives Verhalten und führten zur"digitalen Demenz" und zur Entwicklung abhängigen Verhaltens. DieserPosition gegenüber stehen Stimmen, die darauf hinweisen, dass nichtdie Technologien per se, sondern der Umgang mit ihnen Problemeverursachen könne. Wissenschaftliche Organisationen, wie die AmericanAcademy of Pediatrics und die Canadian Association of Pedriatics,empfehlen deshalb einen entwicklungsangemessenen Umgang mit digitalenMedien. Erziehungswissenschaftliche Organisationen, wiebeispielsweise die National Association for the Education of YoungChildren in den USA, haben sogar konkrete Empfehlungen für den Umgangmit neuen Technologien bereits im vorschulischen Alter vorgelegt.Inzwischen liegen zahlreiche Studien vor, die belegen, dass mittelsneuerer Technologien ein effizienter Zugang zu Informationen erreichtwerden kann, kindzentriertes und selbstgesteuertes Lernen gestärktsowie kooperatives Lernen, Autonomie, Kreativität und kritischesDenken gefördert werden. In einer vom schottischenErziehungsministerium in Auftrag gegebenen Studie ("Literature Reviewon the Impact of Digital Technology on Learning and Teaching", 2015)heißt es weiter, dass neue Technologien zur Verbesserung derEffizienz im Unterricht, zur Leistungsförderung bei Kindern undJugendlichen, zur Reduzierung von Ungleichheiten, zur Förderung vonInklusion und zur einer stärkeren Beteiligung der Familie führenkönnen.Der Didacta Verband vertritt die Position, dass allein dieEinführung neuer Technologien die Bildungsqualität nicht automatischverbessert. Positive Effekte können nur über eine angemesseneQualifizierung der Fachkräfte aller Bildungsbereiche und eine Reformihrer Ausbildung erreicht werden. Sie sollen ihre pädagogischen Zielemit Hilfe digitaler Bildungsangebote bestmöglich erreichen können.Denn bei der Bildung gilt auch im digitalen Zeitalter: Der Lernendesteht im Mittelpunkt - und für ihn wird das "www" in Zukunft sowichtig wie das "ABC". Die Pädagogen müssen in die Lage versetztwerden, den Kindern und Jugendlichen die Kompetenzen zu vermitteln,die sie für ein selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben in derdigitalen Gesellschaft und Arbeitswelt benötigen. Zugleich brauchenLehrkräfte und Content-Provider Rechtssicherheit bei Fragen desUrheberrechts und des Datenschutzes.Bildung in der digitalen Welt setzt voraus, dass in allenBildungseinrichtungen die erforderliche technische Infrastruktur zurVerfügung steht und geeignete didaktische Konzepte eine produktiveVerbindung zwischen analogen und digitalen Angeboten ermöglichen. Wirbegrüßen deshalb ausdrücklich die digitale Strategie derKultusministerkonferenz, die den inhaltlichen Rahmen für die Bildungin der digitalen Welt abgesteckt, indem sie beispielsweise Maßnahmenzur Qualifizierung der Fachkräfte festlegt sowie Qualitätskriterienfür digitale Bildungsmedien und die technische Ausstattung aufstellt.Ebenso wie die Ankündigung des Bundes, flächendeckend in moderneIT-Infrastrukturen zu investieren, ist dies ein wichtiger Schritt fürdie Bildungseinrichtungen, ihren Weg in die digitale Welt zu finden.Jetzt wird es entscheidend darauf ankommen, wie Bund, Länder undGemeinden kooperieren, um ihre strategischen Ziele gemeinsam zuerreichen. Dazu zählen insbesondere auch digitale Konzepte, die dazubeitragen, Bildungsungerechtigkeit abzubauen. Die bereits vorhandenedigitale Kluft muss überwunden werden. Die Bildungswirtschaft istbereit, praktische, technologische Erfahrungen und wissenschaftlicheExpertisen bei der Gestaltung des "Digital Turn" in diesen Prozesseinzubringen. Auch zahlreiche junge Unternehmen prägen den digitalenWandel im Bildungsbereich. Erstmals auf der didacta steht Startupsein Raum zur Verfügung, um ihre Ideen und Innovationen für dieBildung in der digitalen Welt vorzustellen.Für eine zeitgemäße Bildung müssen die Stärken der analogen undder digitalen Bildungsangebote individuell auf die Bedürfnisse derLernenden abgestimmt werden. In den Arbeitskreisen des DidactaVerbandes wurden bereits Konzepte, konkrete Modelle undHandlungsempfehlungen für die Bildung in der digitalen Weltentwickelt, beispielsweise zur Standardisierung der IT-Infrastrukturin Schulen und zur Verknüpfung von regionalen, lokalen undanbieterbezogenen Netzen und Plattformen. Davon können sich dieBesucher auf der didacta überzeugen.Wir brauchen eine konstruktiv-kritische Debatte über die Bildungin der digitalen Welt. Der Didacta Verband wird dazu beitragen. Wirbereiten derzeit eine Reihe von forschungsgestütztenPositionspapieren vor, die den aktuellen Wissens- und Erfahrungsstandaufgreifen, im Ausland gewonnene Erkenntnisse in die Diskussioneinbringen und damit zur Versachlichung der Debatte beitragen werden.Den Austausch der Bildungsverantwortlichen fördernMit den Akteuren aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft,Gesellschaft und Praxis sucht der Didacta Verband nach Wegen, wie dasBildungssystem weiterentwickelt werden kann. Einen ausgezeichnetenRahmen für diesen Austausch bietet beispielsweise dieBildungskonferenz der kommunalen Landesverbände am 17. Februar, zuder wir auch den Ministerpräsidenten Baden-Württembergs, WinfriedKretschmann, erwarten. Weitere hochrangige Vertreter der Politik undGesellschaft sind unserer Einladung nach Stuttgart gefolgt. Sodiskutiert die Bildungsministerin Nordrhein-Westfalens, SylviaLöhrmann, am 15. Februar gemeinsam mit dem KultusstaatssekretärBaden-Württembergs, Volker Schebesta, und mir über die Entwicklungvon Bildungslandschaften und die Rolle der außerschulischen Lernorte.Mit dem bayerischen Kultusminister Ludwig Spaenle führe ich einöffentliches Vier-Augen-Gespräch am 16. Februar. Die Kultusministerindes Gastgeberlandes, Dr. Susanne Eisenmann, wird während der didactaan zahlreichen Veranstaltungen teilnehmen, beispielsweise am 15.Februar auf dem Forum Berufliche Bildung zum Thema "Schule imZeitalter der Digitalisierung".Hinter allen bildungspolitischen Foren auf der didacta stehen dieFragen, wie Bildungschancen möglichst gerecht verteilt werden könnenund wie die Qualität der Bildungsangebote weiter gesteigert werdenkann. Eine Organisation, die sich seit vielen Jahren nachhaltig imBildungsbereich engagiert, ist die Robert Bosch Stiftung. Für ihrevorbildlichen Beiträge zur Qualitätsentwicklung von Schulen und zurQualifizierung pädagogischer Fachkräfte in der frühkindlichen Bildungerhält die Robert Bosch Stiftung am 15. Februar die Auszeichnung alsdidacta-Bildungsbotschafterin 2017.Gelingende Bildung braucht die am besten qualifizierten Erzieher,Lehrer, Ausbilder und Trainer, die engagiert ihrer Arbeit nachgehenund dabei die volle Unterstützung von Politik, Gesellschaft undWirtschaft erhalten. Dafür macht sich der Didacta Verband stark.Gesellschaftliche Entwicklungen und der technische Fortschritt werdenden Arbeitsplatz der Pädagogen zunehmend verändern. Die ZieleBildungsgerechtigkeit und Qualität erhalten durch denFlüchtlingszustrom und die wachsende Kinderarmut zusätzlicheRelevanz. Der Didacta Verband beschäftigt sich damit intensiv. Aufbildungspolitischer Ebene setzt er sich für nötige Reformen ein. FürFach- und Lehrkräfte bietet er Unterstützung.Ich danke unserem Gastgeber, der Landesmesse Stuttgart, für diekooperative Zusammenarbeit und die sehr gute Vorbereitung der didacta2017. Gemeinsam mit dem Verband Bildungsmedien und vor allem derDidacta GmbH hat sie großen Anteil daran, dass wir auch in diesemJahr den Pädagogen konkrete Angebote präsentieren können, die ihrenArbeitsalltag erleichtern und ihnen neue Impulse für kommendeAufgaben geben. Ich lade Sie ein, sich selbst davon zu überzeugen,wie spannend, innovativ und leistungsfähig Bildung sein kann.Pressekontakt:Didacta Verband der BildungswirtschaftThorsten TimmerarensTel. 06151-35215-13presse@didacta.deOriginal-Content von: Didacta Ausstellungs- und Verlagsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell