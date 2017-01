Bildung als Schlüssel zur Integration: Nachhilfe-Institut Studienkreis unterstützt junge und erwachsene Flüchtlinge mit kostenlosem Sprachunterricht

Bochum (ots) -Gute Sprachkenntnisse gehören zu den wichtigsten Voraussetzungen,um geflüchtete Menschen erfolgreich in Schule und Beruf integrierenzu können. Das war für den Nachhilfeanbieter Studienkreis Anlass, umjungen und erwachsenen Flüchtlingen kostenfreien Sprachunterricht zuermöglichen. Seit dem vergangenen Jahr hat das Institut mehr als 300Flüchtlinge in Köln, Düsseldorf, Neuss, Lingen und Saarbrückengefördert. Sein Engagement will der Studienkreis in diesem Jahrfortführen und ausweiten. Zum Jahresanfang ist der Nachhilfeanbieterdeshalb der Initiative "Wir zusammen" beigetreten, einemZusammenschluss von 150 namhaften deutschen Unternehmen, die sich inverschiedenen Projekten für die Integration von Geflüchtetenengagieren."Als einer der führenden Nachhilfeanbieter in Deutschland wollenwir unser Netz an Nachhilfelehrern und Studienkreis-Niederlassungennutzen, um geflüchtete Kinder zu unterstützen", erklärt Max Kade,pädagogischer Leiter des Studienkreises. In Köln beispielsweisearbeitet der Studienkreis mit drei Schulen zusammen und setzt dortzusätzliche Lehrkräfte in Flüchtlingsklassen ein. "Geflüchtete Kinderwerden häufig zunächst in Übergangsklassen unterrichtet, bis sie ineine Regelklasse versetzt werden können. Wegen verschiedenerkultureller Hintergründe und schulischer Vorbildung ist häufig eineindividuelle Förderung notwendig, um die Kinder erfolgreich zufördern" so Kade. "Mit nur einer Lehrkraft pro Klasse ist dies aberkaum umsetzbar. Hier setzen wir an: Durch den Einsatz vonzusätzlichen Lehrkräften für mehrere Stunden pro Woche ermöglichenwir eine individuelle Förderung und somit einen schnelleren Einstiegin das deutsche Bildungssystem."Außerdem hat der Studienkreis im vergangenen Jahr insgesamt zehnSprachkurse für erwachsene Flüchtlinge durchgeführt. Die Teilnehmerder Deutschkurse werden in zwölf Wochen an drei Tagen pro Wocheunterrichtet. Das Ziel ist es, den Kursteilnehmern eineSprachfähigkeit auf dem Niveau A1 zu vermitteln, um damit dieklassischen Integrationskurse optimal vorzubereiten. Auch diesesProjekt läuft in Düsseldorf in 2017 weiter.Pressekontakt:Studienkreis GmbHPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitThomas Momotow (Pressesprecher)Universitätsstraße 104, 44799 BochumTel.: 02 34/97 60-122, Fax: 02 34/97 60-100E-Mail: tmomotow@studienkreis.deOriginal-Content von: Studienkreis GmbH, übermittelt durch news aktuell