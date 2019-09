Köln (ots) -Drei Jahre nach dem Erfolgsformat "DIE REKRUTEN" veröffentlichtdie Bundeswehr eine neue Serie über die Grundausbildung. Diesmal imFokus: Sieben junge Frauen und ihre männlichen Kameraden auf ihremWeg in die Streitkräfte. Wir laden Sie exklusiv zur Sneak Preview derersten Folgen mit Interviewmöglichkeiten einiger der "REKRUTINNEN"ein!Bis Ende Dezember werden die Zuschauerinnen und Zuschauer erneutdie Möglichkeit haben, die Grundausbildung der Bundeswehr authentischund ohne jegliches Skript näher kennenzulernen. Bereits in dieserWoche starten wir auf unserem YouTube Kanal "Bundeswehr Exclusive"mit den Homestories der Protagonistinnen als Teil von insgesamt 63Serienfolgen. Diese laufen jeweils von Montag bis Donnerstag um 17:00Uhr. Neben YouTube werden Inhalte auch bei Instagram, Facebook,Snapchat und TikTok zu sehen sein, ergänzt durch eine Playlist aufSpotify. Ab dem 30. September erfolgt der offizielle Serienstart.Hintergrund: Die Bundeswehr ist mit mehr als 260.000 Angehörigeneiner der größten Arbeitgeber Deutschlands. Sie zählt auch zu denbeliebtesten: unter Deutschlands Schülerinnen und Schülern belegt dieBundeswehr Platz 3 im aktuellen Trendence Schülerbarometer. Mit einemFrauenanteil von insgesamt fast 20 Prozent bewegt sich die Bundeswehrdamit auf Augenhöhe mit vielen deutschen DAX-Unternehmen. Mehr als22.300 Soldatinnen bilden zwölf Prozent des militärischen Personals.Sie dienen in allen Dienstgradgruppen: von der Matrosin bis hin zurFrau General. Der weibliche Nachwuchs strebt vor allemverantwortungsvolle Führungspositionen an: jede vierte Bewerbung fürdie Offizierlaufbahn kommt heute von einer Frau. Die Bundeswehrunterstützt diese positive Entwicklung und die Menschen, diedahinterstehen - vom Vorantreiben von Maßnahmen zur besserenVereinbarkeit von Familie und Dienst (bspw. flexibleArbeitszeitmodelle, ortsunabhängiges Arbeiten oder Telearbeit, Ausbauvon Kinderbetreuungsplätzen etc.) bis hin zur Förderung dergleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern anFührungspositionen mit Hilfe einer gezielten Gleichstellungspolitik.Hintergrund Bundeswehr Exclusive: Im Herbst 2016 startete dieBundeswehr ihre Erfolgsserie "Die Rekruten" und baut ihre digitaleArbeitgeberkommunikation seitdem konsequent aus. Mit knapp 400.000Abonnenten und über 150 Millionen Aufrufen zählt der YouTube Kanal zuden erfolgreichsten digitalen Medienkanälen einer öffentlichenEinrichtung weltweit. Die Serien der Bundeswehr wurden mitzahlreichen Kommunikationspreisen gewürdigt: Unter anderem gewann dieBundeswehr für "Die Rekruten", "Mali" und "KSK" insgesamt 9ADC-Nägel, darunter den GrandPrix Digital, den ersten Grand Effiebeim GWA Effie 2017, diverse Gold- und Silbertrophäen beim DeutschenDigital Award sowie den ersten Best-of-Award 2018, den Politikaward2017 und 2018, den PR-Report Award 2017 und 2018 sowie diverseHR-Auszeichnungen.Erhalten Sie hier vorab erste Einblicke.Link zum Trailer: https://youtu.be/H7sg3WeCe9gKeyVisual und weitere Kampagnenmotive: https://we.tl/t-avvBaL7DdTHinweise zur Akkreditierung entnehmen Sie bitte dem Dateianhang.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:Presse- und Informationszentrum PersonalTelefon: 0221 9571 4233E-Mail: pizpersonal@bundeswehr.orghttp://www.personal.bundeswehr.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Personal, übermittelt durch news aktuell