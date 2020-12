Bildrecherche 2.0 mit KI-Technologie im neuen picture alliance-Portal

Frankfurt (ots) - Das neue Contentportal www.picture-alliance.com (http://www.picture-alliance.com) der Frankfurter Bildagentur picture alliance ist online. Schneller, besser, einfacher - im Mittelpunkt des umfassenden Relaunchs steht die grundlegende Neuentwicklung der zielgenauen Suche in 100 Millionen Bildern, Grafiken und Illustrationen. Der gesamte picture alliance Content wurde mittels künstlicher Intelligenz analysiert und für die Recherche optimiert. Das klar strukturierte und intuitive Portal stellt die kuratierten Bildauswahlen der picture alliance in den Fokus.Petra Busch, Geschäftsführerin der picture alliance: "Das neue Portal ist ein entscheidender Bestandteil für die Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Wir können unseren Kunden nun bessere Möglichkeiten bei ihrer täglichen Recherche bieten als zuvor. Die aktuelle Version des Portals ist für uns aber erst der Anfang - wir planen bereits die Implementierung zusätzlicher Funktionen in den kommenden Monaten. Außerdem haben wir erste Kunden via API mit unserer Datenbank verbunden und wir arbeiten mit neuen Technologiepartnern an der Integration unserer Inhalte in weitere Anwendungen.""Eine benutzerfreundliche Oberfläche zu gestalten, die funktional und visuell ansprechend ist - das hatten wir uns als Ziel gesetzt.", sagt Andreas Genz, Geschäftsführer der picture alliance. "Ich freue mich über das Ergebnis, das wir zusammen mit unseren IT-Partnern erreicht haben. Das neue Portal ist flexibel auf verschiedenen Endgeräten nutzbar und unsere Kunden können zwischen unterschiedlichen Ansichten wählen, um einen schnellen Überblick über Bilder und Illustrationen zu bekommen. Die neuen Filter, die auf dem Einsatz von KI beruhen, helfen bei der gezielten Suche nach z.B. Emotionen, Farben oder der Anzahl der abgebildeten Personen."Wer verschiedene Angebote der dpa-Gruppe nutzt, kann sich jetzt mit einer persönlichen dpa ID (https://www.dpa.com/de/portale/#dpa-id) im picture alliance-Portal anmelden. User können ohne Wechsel der Logins von Anwendung zu Anwendung springen und benötigen nur noch einen einzigen Benutzernamen und ein einziges Passwort.Das picture alliance-Team steht bei allen Fragen gerne zur Verfügung (069-2716 34770, sales@picture-alliance.com (mailto:sales@picture-alliance.com)).Über picture allianceDie dpa Picture-Alliance GmbH ist als 100%iges Tochterunternehmen der dpa Deutsche Presse-Agentur auf dem Gebiet der Bildproduktion, -Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen in Deutschland. Unter www.picture-alliance.com (http://www.picture-alliance.com) betreibt sie ein Contentportal mit aktuell 100 Mio. Bildern, Grafiken und Illustrationen. Durch die Zusammenarbeit mit 300 Partneragenturen weltweit bietet sie eine breite Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).Pressekontakt:dpa Picture-Alliance GmbHNicole LambrechtTelefon: +49 69 2716 34203E-Mail: lambrecht.nicole@dpa.comOriginal-Content von: dpa Picture-Alliance GmbH, übermittelt durch news aktuell