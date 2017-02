Unterföhring (ots) -Starker Start ins lange OSCAR®-Wochenende auf ProSieben: In derneuen Show "Big Blockbuster - Die besten Hollywood-Filme", amSamstag, 25. Februar 2017, um 20:15 Uhr, unternehmen dieModeratorinnen Annemarie Carpendale und Viviane Geppert einenbildgewaltigen Streifzug durch die Kinogeschichte. Sie erzählen dieGeschichten der ikonischsten Momente aus den größten, spannendstenund actionreichsten Filmen der Traumfabrik Hollywood. Vom Drama aufder "Titanic" über Captain Jack Sparrows Abenteuer in "Fluch derKaribik" bis zum Romantik-Klassiker "Notting Hill" - Stars wie WillSmith, Justin Timberlake, Dakota Johnson und weitere prominenteFilmfans kommentieren die größten Blockbuster aller Zeiten.Motiv: Moderatorinnen Viviane Geppert und Annemarie Carpendale© ProSieben/Nela KönigDieses Bild darf honorarfrei bis Ende Februar 2016 fuerredaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigungverwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nachRuecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TVDeutschland GmbH moeglich. Nicht fuer EPG! Verwendung nur mitvollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert,bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Es darf nichtarchiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden.Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist dieZustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presseloungesder Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.Pressekontakt:Bei Fragen: 089/9507-1167Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell