Bilderkennung mit Künstlicher Intelligenz: Schlüssel zur Automatisierung im KFZ-Schadenprozess (FOTO)

Langenfeld (ots) -Der Digitalisierungsexperte ControlExpert setzt für dieBilderkennung auf Künstliche Intelligenz (KI). Hier liegt derSchlüssel für die nächste Stufe der Automatisierung imKFZ-Schadenprozess. Die Bilderkennung mittels KI hat in den letztenJahren enorme Fortschritte gemacht. Technologieriesen wie Google,Apple, Facebook & Co. setzen auf dieses Verfahren, das als "DeepLearning" bekannt ist. Mittels Deep Learning und KI können Computerin die Lage versetzt werden Bildinhalte wirklich zu verstehen.Ähnlich wie bei der Gesichtserkennung von Facebook setztControlExpert dieses Verfahren auch für die Erkennung von KFZ-Schädenein. Die dafür nötigen Algorithmen der KI stammen dabei direkt ausden ControlExpert eigenen Forschungs- und Entwicklungslaboren.Anhand vieler Tausender Bilder am Tag werden die Computerangelernt, um die Erkennung und Lokalisierung der KFZ-Schädenselbständig vorzunehmen. Die Ergebnisse werden für eine vereinfachteProzesssteuerung verwendet, von der Unterstützung des manuellenProzesses bis zur vollautomatischen Abwicklung des Schadenfalles. DerVorteil für Versicherungen liegt in der schnellerenSchadenbearbeitung und der Automatisierung im Bereich derSchadenerstaufnahme, wie ControlExpert sie mit dem Produkt EasyClaimanbietet.Vision ist hierbei die vollständige automatische Kalkulation desSchadens anhand der Bilder. Zusammen mit den bereits vorhandenenstrukturierten Daten ist dies ein entscheidender Baustein zurautomatisierten Prüfung im KFZ-Schadenbereich. Mehr Informationen zumUnternehmen finden Sie auf www.controlexpert.com.ControlExpert - Redefining RulesControlExpert digitalisiert manuelle Prozesse von Versicherungen,Leasinggesellschaften, Autohäusern und OEM im Kfz-Bereich. Gestartetist ControlExpert im Jahr 2002. Heute gilt das LangenfelderHigh-Tech-Unternehmen als der Digitalisierungsexperte Deutschlandsund bietet unter anderem mit EasyClaim eine App zur digitalenSchadenabwicklung an.Über die Jahre wurde das Wissen von Kfz-Meistern immer stärker inDatenbanken standardisiert und mit Herstellerdaten ergänzt. Dieeinzigartige Kombination von IT- und KFZ-Wissen ist dasErfolgsrezept: ControlExpert ist heute in der Lage, die Prüfung vonGutachten, Kostenvoranschlägen, Rechnungen und Wartungsbelegenteilweise vollautomatisiert durchzuführen.Der Dienstleister bearbeitet heute über 6 Mio. Kfz-Schäden imJahr, mit über 600 Mitarbeitern an 14 Standorten und das mitProdukten, die individuell an die lokalen Anforderungen im Landangepasst sind. Zu den Kunden zählen alle namhaftenKfz-Versicherungen, Leasinggesellschaften, Autohäuser und OEM.Pressekontakt:ControlExpert GmbHBeatrix Paeßens, Leiterin MarketingMarie-Curie-Straße 340764 LangenfeldTel.: 49 (0) 2173 / 84 9 84 - 638Mobil: +49 (0) 151 527 217 70E-Mail: B.Paessens@controlexpert.comNet: www.controlexpert.comJennifer Adler, Vertriebs- & Marketing-KoordinatorinMarie-Curie-Straße 340764 LangenfeldTel.: 49 (0) 2173 / 84 9 84 - 633Mobil: +49 (0) 151 527 217 68E-Mail: J.Adler@controlexpert.comNet: www.controlexpert.comOriginal-Content von: ControlExpert GmbH, übermittelt durch news aktuell