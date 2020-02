Bilder der dpa-Fotografen Farouk Batiche und Oliver Weiken für World Press Photo Awards nominiert (FOTO)

Berlin (ots) - Mit Aufnahmen von Protesten in Algier sowie von einemTerroranschlag in Kairo sind zwei dpa-Fotografen für die World Press PhotoAwards nominiert worden. Farouk Batiche fotografierte im Mai 2019 algerischeStudenten, die im Zusammenhang mit der Präsidentenwahl einen Wandel despolitischen Systems fordern ("Demonstrationen in Algerien", Kategorie Spot NewsSingle & World Press Photo of the Year). Oliver Weiken gelang eineeindrucksvolle achtteilige Bilderserie, die er unmittelbar nach einemTerroranschlag in der Innenstadt von Kairo fotografierte, bei dem 16 Menschengetötet wurden ("Explosion in Kairo", Kategorie Spot News Story). Die WorldPress Photo Awards 2020 werden am 16. April in Amsterdam vergeben."Wir freuen uns sehr über die Nominierungen von Farouk Batiche und Oliver Weikenfür diesen international hoch angesehenen Preis im Fotojournalismus", sagtdpa-Fotochef Peer Grimm. "Die Nominierungen sind ein wichtiges Signal an alledpa-Fotografinnen und -Fotografen, die Tag für Tag unter großem persönlichenEinsatz die Bildberichterstattung aus Deutschland und der Welt sicherstellen.Die Fotodienste der dpa stehen für ein Höchstmaß an journalistischer Qualitätund Verlässlichkeit."Farouk Batiche (39) hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Fotojournalismus undberichtet aus Algerien sowie den Ländern Nordafrikas. Er begann seine Karriereals Fotograf bei der Fotoagentur Newpressphoto in Algier Ende der NeunzigerJahre in Zusammenarbeit mit der Presseagentur Sipa und Associated Press (AP). Ab2011, während der Proteste des Arabischen Frühlings, arbeitete er als freierMitarbeiter bei Reuters. Seine Fotos aus dieser Zeit wurden während desVorführungsabends "Special Arab Spring" der Ausstellung "Visa pour l'image" inPerpignan, Frankreich, im Jahr 2012 gezeigt. Farouk Batiche arbeitete von 2011bis 2016 für Agence France-Presse (AFP). Seit 2019 berichtet er für die DeutschePresse-Agentur (dpa).Oliver Weiken (36) begann seine Karriere als Pressefotograf 1996 während seinesStudiums beim "Warsteiner Anzeiger" und kurz darauf bei BongartsSportfotografie. Im Jahr 2003 kam er als Nachwuchsfotograf zur DeutschenPresse-Agentur, bevor er zur Europäischen Pressefotoagentur (epa) wechselte, fürdie er elf Jahre lang in Europa, Asien und dem Nahen Osten gearbeitet hat. 2017kehrte er zur dpa zurück, um den neuen englischen Fotodienst aufzubauen und vomFoto-Hub in Kairo aus als Chef-Fotograf für den Nahen Osten und Nordafrika zuarbeiten.Die Bildbegleittexte im Original:"Demonstrationen in Algerien", 21.05.2019Algerien, Algier: Algerische Studenten stoßen während einer Demonstration gegendie Regierung mit algerischen Bereitschaftspolizisten zusammen. AlgeriensMilitärführung hält am geplanten Termin für die Präsidentenwahl fest, obwohl beiMassendemonstrationen der Ruf nach einer Verschiebung immer lauter wird. DieDemonstranten in Algerien fordern einen grundlegenden Wandel des politischenSystems und eine Entmachtung der Elite des nordafrikanischen Landes. Foto:Farouk Batiche/dpa"Explosion in Kairo" (Serie aus acht Bildern), 05.08.2019Ägypten, Kairo: Feuerwehrleute löschen einen Brand nach einer Explosion in derNähe des Krebsforschungsinstituts. Bei einer Explosion in der Innenstadt Kairossind nach offiziellen Angaben mindestens 16 Menschen getötet und 21 weitereverletzt worden. Foto: Oliver Weiken/dpaÜber den dpa-BildfunkDer dpa-Bildfunk bildet die tägliche Nachrichtenlage in Deutschland und der Weltab. Neben der dpa-Bildberichterstattung werden jeden Tag zahlreiche aktuelleFotos der besten Agenturen der Welt in den Bildfunk übernommen. Im dpa-Bildfunklaufen täglich mehr als 1000 Bilder aus dem In- und Ausland. Zusätzlich werdenjährlich mehr als 200.000 Fotos für die Bilddatenbank bearbeitet. An dendpa-picturedesks in Berlin, Buenos Aires, Madrid, Kairo, Sydney und in derRedaktion des Tochterunternehmens zb Fotoagentur Zentralbild werden dieseregionalen, nationalen und internationalen Angebote produziert. Mehr als 80Millionen Bilder stellt die dpa-Tochter picture alliance zur Verfügung.Über dpaDie Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu denweltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien,Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte,Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als internationaltätige Agentur berichtet dpa in den vier Sprachen Deutsch, Englisch, Spanischund Arabisch. Rund 1000 Journalisten arbeiten von mehr als 150 Standorten im In-und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind 179 deutsche Medienunternehmen. Diedpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen:unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. DieZentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sichin Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist amUnternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist DavidBrandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).