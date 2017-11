Bild von Bae Dong-shin, weltbekannter Maler als Südkorea, erzielt bei einer eBay-Kunstauktion einen Verkaufspreis von 1,5 Mio. US-Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Eine handtellergroße Arbeit vonBae Dong-shin (1920-2008), einem in Korea geborenen weltbekanntenMaler, wurde für 1,5 Mio. US-Dollar bei einer internationalenKunstauktion von eBay verkauft - geleitet von der Korea SNSJournalist Federation. Die Arbeit von Watanabe Ryu, die bei derAuktion verkauft wurde, war lange Zeit in Osaka, Japan, aufbewahrtworden. Gemalt 1954 auf einem sehr kleinen Blatt Paper (13,4 x 21,4cm), wurde das Aquarellbild an einen japanischen Sammler verkauft.Zu den Arbeiten von Bae Dong-shin gehörte auch ein Aktbild derGröße 56 x 38 cm - zehn Mal so groß wie dieses. Es wurde etwa imOktober 2014 für 360.000 US-Dollar an einen japanischen Sammlerverkauft.http://www.ebay.com/itm/Art-Gallery-Watercolor-Portrait-of-Naked-Woman-Korean-Artist-DONG-SHIN-BAE-/281462483261Der jüngste Verkauf der Arbeit von Bae Dong-shin entsprachSüdkoreas höchstem Preis pro "ho" - der Größeneinheit für koreanischeGemälde. Bae wurde so zum ersten südkoreanischen Künstler, dessenWerke nacheinander auf einer eBay-Auktion verkauft wurden - einemerstklassigen Online-Markt für Kunstwerke.Wie die BBC im Juli 2014 schrieb, sind eBay und Sotheby's eineVereinbarung über den Betrieb von Online-Auktionen eingegangen.http://m.bbc.com/news/business-28301139Bae Dong-shin gab sein Debüt als Maler in der japanischenKunst-Community als Vollmitglied der Jiyu Bijutsu Association im Jahr1943, als er für die Jiyu Bijutsu Association Exhibition ausgewähltwurde. Zurückgekehrt in sein Heimatland Korea, arbeitete BaeDong-shin in seiner Heimatstadt Gwangju. Nachdem er dieAquarellmalerei - die in Korea bis dahin als Studienobjekt galt - inein legitimes Genre der feinen Künste gehoben hatte, galt er im Landzu seinen Lebzeiten als die "Autorität für koreanischeAquarellmalerei".Hier die konkrete Seite der eBay-Kunstauktion:https://www.ebay.com/itm/Art-Gallery-Watercolor-Portrait-of-Woman-Korean-Premier-Artist-DONG-SHIN-BAE-/192338233592Foto:https://mma.prnewswire.com/media/595065/work_of_Bae_Dong_shin.jpgPressekontakt:Korea SNS Journalist FederationJames Kim1661-8995hidaily@naver.comOriginal-Content von: Watanabe Ryu, übermittelt durch news aktuell