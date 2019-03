"Bild"-Reporter Michael Manske will auch als VW-Mitarbeiter kritisch bleiben (FOTO)

Finanztrends Video zu



Frankfurt am Main (ots) -Journalist Michael Manske wechselt von "Bild" zu Volkswagen - undwill auch als Mitarbeiter des krisengeschüttelten Konzerns einenjournalistischen Geist bewahren. "Ich werde all die kritischen Fragenintern stellen", verspricht Manske im "medium magazin". Der28-Jährige berichtete als Investigativreporter bei "Bild" über dieAbgasaffäre bei VW und wird bald für VW arbeiten, als Mitarbeiter inder Abteilung Litigation Communication, also Prozess-PR oderKrisen-PR.Manske relativiert die Darstellung, er würde nun zu seinemRecherchegegner wechseln. "Von der Vorstellung, dass VW mein Gegnerist, halte ich als Journalist nichts", sagt er. Er pflege immer guteKontakte zu den Unternehmen und Pressesprechern. "Mir ist wichtig,dass sich jeder am Ende gerecht behandelt fühlt." Manske sagt im"medium magazin": "Ich bin hart und kritisch. Aber ich habe nicht dasVerständnis, dass ich der Journalist bin und draußen meine Gegnerrumlaufen. Meine Aufgabe ist es, auf Missstände hinzuweisen."Den Journalisten reizt an seinem Wechsel vor allem die Chance, nahdran sein zu können. "Mein Ziel war es immer, in einem historischenMoment der Wirtschaftsgeschichte so nah dran wie möglich zu sein unddie Wahrheit abzubilden", sagt er und verweist auf anstehendeGerichtsprozesse. "Da jetzt nah dran zu sein, mit solchen BigPlayern, und zu erleben, wie die arbeiten - das finde ich wahnsinnigspannend."Jens Twiehaus hat für die Rubrik "Nachgefragt" mit Michael Manskegesprochen, veröffentlicht in "medium magazin" 01-2019, Seite 7."medium magazin" ist gedruckt und als E-Paper verfügbar:https://www.mediummagazin.de/medium-magazin-01-2019/Pressekontakt:Annette Milz, Chefredakteurin medium magazin,redaktion@mediummagazin, 06995297944Original-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell